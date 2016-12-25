2017 için astroloji ne diyor?

Yepyeni bir yılı karşılamaya günler kala, hepiniz 2017'de sizleri nelerin beklediğini merak ediyorsunuz. İşte bu merakınızı gidermek adına yeni yılda her burcu bekleyen gelişmeleri sizin için yazdım..

Terazi ve yükselen burcu Terazi

Teraziler bu yıl da Satürn'ün etkisi altında kalıp kısa yolculuklar ve iletişim konularının ön planda yer aldığı bir dönem geçirecekler. Bu süreçte yeteneklerinizi geliştirmek için kursa yazılabilir, iletişim alanında başarı kazanabilirsiniz. Ticari girişimler yapıp zihinsel konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Bazı Teraziler taşınmak bazıları ise iş değiştirmek isteyebilir. Satürn'ün geri harekette bulunacağı 6 Nisan-25 Ağustos tarihleri arasında eğitim, iletişim ve ulaşım konularında zorlanma yaşayabilirsiniz.

Yılın en şanslı burcu sizsiniz

Bu yılın en şanslı burcu Terazi çünkü şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter 11 Ekim'e kadar burcunuzda yer alacak. Bu durum nedeniyle ilişkiler, evlilik hayatı ve ortaklıklar konusunda şans sizden yana olacak. Bu yıl sağlığınıza özen gösterecek ve görümünüzü yenileyeceksiniz. Bekar Teraziler bu yıl ilişkiler konusunda da şanslı olacak. Evli Teraziler ise eşleriyle ilişkilerinde daha samimi ve romantik olacak. Kazancınızı artırmak için fırsat yaratacağınız bir yıl olacak.

Stres kaynağı retro hareketi

Burcunuzun yönetici gezegeni Venüs, aşk, ilişkiler ve para konularını temsil eder. Bu yıl Venüs, 6 Mart-17 Nisan tarihlerinde Koç burcunda geri harekette bulunacak. Koç burcu sizin evlilik, ortaklık ve sosyal bağlar alanınızı temsil ettiğinden bu alanda yer alacak retro hareketi ilişkiler alanınıza stres yükleyecek. Bu süreçte aceleci davranırsanız ilişkinize zarar verirsiniz.

Yay ve yükselen burcu Yay

Üzerinizdeki sorumlulukları arttıran Satürn gezegeni, bu yıl da burcunuzda seyahat etmeye devam ediyor. Dış dünyayla kurduğunuz ilişkiler konusunda ne istediğinizi anlamak için gerçekçi fikirlere kulak vermelisiniz. Kendinizi mükemmelleştirmeye çalıştıkça gördüğünüz tüm hataların üzerine gitmeye başlayacaksınız.

DİYET ZAMANI

Bekar Yaylar hayatlarına ciddi bir ilişki katma konusunda kararlı davranacaklar. Formda kalmak adına diyete başlayabilirsiniz. Satürn'ün 6 Nisan-25 Ağustos tarihleri arasında geri harekette bulunacağı dönemde görünümünüzü etkileyecek değişiklikler yapacaksanız iyi düşünün.

Yeni arkadaşlara yer açın

Şans bu yıl arkadaşlıklar, sosyal gruplar ve gelecek planlarınız üzerinde etkili olacak. 2017'de yeni arkadaşlar edinebilir, hayatınıza denge getirebilirsiniz. Jüpiter 11 Ekim'den sonra Akrep burcuna geçiş yapacağından, şans yatırım alanınızda kalacak.

Kriz çözmek sabır ister

Bu yıl aşk, evlilik, ortaklık ve para gezegeni Venüs, 5 Mart- 16 Nisan tarihleri arasında Koç burcunda geri harekette bulunacak. Bu durum sizin aşk ve romantizm alanınızda geri gideceği için ilişkiler alanınızı etkileyecek. Aşk ve flört hayatınızda bu dönemde zorluk çekebilirsiniz. İlişkinizdeki sorunları alttan alırsanız tüm krizler çözülebilir.

Akrep ve yükselen burcu Akrep

Akrepler bu yıl da para kaynaklarını ve yatırımlarını sembolize eden alanda Satürn'ü misafir etmeye devam edecekler. Gelirlerinizi arttırmak için ticari konularda bazı girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Vaktinizin, emeğinizin değerini bilmeniz gerek. Bu yıl işini kurmak isteyen Akrepler başarılı olabilir. Satürn'ün geri gideceği 6 Nisan-25 Ağustos tarihleri arasında mali işlerinizi dikkatlice ele almanızda fayda var.

Yılbaşında romantizm

Aşk, ilişkiler ve para gezegeni Venüs bu yıl 5 Mart-16 Nisan tarihleri arasında geri harekette bulunacak; çalışma hayatınızla sağlığınızı etkileyecek. Günlük düzeninizi zora sokacak yoğunluklar ortaya çıkabilir. İşyerindeki kişilerle gerginlik yaşayabilirsiniz. Sağlığınızı koruma altına almalısınız.

Dedikodudan uzak durun

Sizi kısıtlayan davranış kalıplarından kurtulmak için şansınız var. Gizli saklı konular gündeminizde sık sık yer alacak. Dedikodu yapmak iş ve özel hayatınızdaki ilişkilere zarar verebilir. Jüpiter, Ekim başına kadar size şans getirecek. Bekar Akrepler bir ilişkiye başlayabilirler.

Oğlak ve yükselen burcu Oğlak

Oğlaklar, burçlarının yönetici gezegeni Satürn'ün de etkisiyle Yay burcundaki seyahatini sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte hayatınızda pek çok değişim meydana gelecek. Hayatınız sizden kaynaklanmayan sebeplerden ötürü zorlaşabilir. Kendinizi özgürlüğünüzü kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz. Ruhunuza iyi gelecek, bedeninizi daha iyi kullanmanıza yardım edecek meditasyon, yoga, pilates gibi şifa yöntemleri deneyebilirsiniz. Satürn'ün geri gideceği 6 Nisan-25 Ağustos tarihleri arasında sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz.

Mutlu bir aşk…

Aşk, evlilik, ortaklık ve para gezegeni Venüs, bu yıl 5 Mart-16 Nisan tarihleri arasında Koç burcunda geri harekette bulunacak ve özel hayat alanınızda geri gidecek. Bu dönemde ailenize daha fazla odaklanmanız gerek. Tamirat, tadilat ve dekorasyon için yanlış zaman. Venüs, 6 Haziran-5 Temmuz, 1 Ağustos-26 Ağustos tarihleri arası aşk ve ilişkiler alanınızda kalarak size mutluluk getirecek.

Prestijli bir döneme girmek üzeresiniz

Bu yıl şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter sizin iş ve kariyer alanınızda kalacak. Kariyer hedeflerinizi geliştireceğiniz, iş konusunda yeni fırsatlar yakalayacağınız, daha fazla prestij kazanacağınız bir dönem geçireceksiniz. Yeni iş bağlantıları kurup sosyal hayatta daha fazla görünür olacaksınız. İşinizi geliştirmek için yeni eğitimler alacak ve yolculuğa çıkacaksınız.

Kova ve yükselen burcu Kova

Arkadaşlıklar, grup çalışmaları, sosyal birliktelikler ve gelecek planları size bu yıl yeni görev ve sorumluluklar yükleyecek. Dostlarınızın dertleri konusundaki tecrübelerinizi rahatça ortaya koyacaksınız. Geleceğe yönelik projelerinizle ilgili sağlam adımlar atacaksınız.

Kariyerde başarı

Bu yıl şans gezegeni Jüpiter 11 Ekim'e kadar Terazi burcunda kalacak. Jüpiter sizin akademik çalışmalar ve medya alanınızda kalacak. 2017'de hayattan daha fazla zevk alacaksınız. Kariyer alanında başarı yakalayacaksınız.

Yaz ayları aşk ayları

Aşk, evlilik, ortaklık, ilişkiler ve para gezegeni Venüs, bu yıl Koç burcunda yer alacak. 5 Mart-16 Nisan tarihlerinde Venüs sizin iletişim, kısa yolculuklar ve ulaşım evinizde yer alacak. Cep telefonu, bilgisayar gibi cihazların alım satım işlerini retro bitimine bırakmanızda fayda var. Venüs, 5 Temmuz- 1 Ağustos ve 26 Ağustos-19 Eylül tarihleri arasında aşk ve evlilik alanınızda yer alacağı için romantizm ön planda olacak.

Balık ve yükselen burcu Balık

İşinize harcayacağınız zaman size olumlu enerji olarak geri dönecek. Çocuklarınız ve ailenizle ilgilenmek adına daha fazla gayret sarf edebilirsiniz. Hayata yönelik hedeflerinize ulaşmak için daha disiplinli çalışmalısınız. Bazı Balıklar meslek değiştirebilir ve çalışma düzenini yeniden yapılandırabilir. Satürn'ün geri gideceği 6 Nisan-25 Ağustos tarihleri arasında iş alanınızdaki değişimleri hayata geçirmemenizde fayda var. Aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs, 5 Mart- 16 Nisan arası Koç burcunda geri harekette bulunacak ve bu retro, para kaynakları finansal fırsatlar alanınızda gerçekleşecek.

Yeni yerler keşfedeceksiniz

Bu yıl Jüpiter 11 Ekim'e kadar Terazi burcunda kalacak ve vergi, sigorta gibi maddi alanınızda yer alacak. Bolca seyahat ettiğiniz bir yıl olacak. Para paylaşımı konusunda adaletli davranmalısınız. Ticari girişimleriniz varsa bu yıl daha fazla gelir elde edecek ilişkiler kurabilirsiniz.