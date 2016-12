Selam olsun vatan için çarpışan kahramanlara!..

El Bab'da destansı kahramanlıklar sergileyen askerlerimizin çok güç koşullar altında yaptığı mücadeleyi anlatan yazımdan sonra “Hayrola, siz de mi AKP'yi destekler oldunuz?” diye soranlar çıktı.

Hemen belirteyim; AKP'nin başından beri eleştirdiğim Suriye politikası ayrı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PYD/ PKK terör örgütüyle IŞİD denilen caniler güruhuna karşı verdiği mücadele ayrı konular…

Kaldı ki hatalarını gördükçe eleştirmeye devam edeceğimiz AKP, ülkemizin yaşamsal çıkarları adına doğru bir iş yapmış olsa, sırf muhalefet olsun diye karşı mı duracağız?

* * *

El Bab cehennemi öyle bir yer ki, dağ-taş el yapımı patlayıcılarla (EYP) dolu. Askerlerimiz şu ana kadar yaklaşık 2.500 EYP ile 42 mayını imha etmiş durumda.

Dağ-taş deyimini de boşuna kullanmıyorum! Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın verdiği bilgiye göre; El Bab ve çevresinin patlayıcı ekilmiş bir tarladan farkı yok!

IŞİD canileri ilk bakışta kaya parçasına benzeyen, harekete duyarlı sensörlerle patlatılan binlerce kamufle EYP üretip tuzaklıyor. Kayalar oyuluyor ve içleri, RDX denilen ve ancak düzenli ordularda bulunan patlayıcıların yanısıra, yüzlerce demir bilye, cıvata, somun ve çiviyle dolduruluyor. Bu tuzaklar, askeri bir aracın yanından geçmesi halinde veya Mehmetçik bir kayayı siper olarak kullanmaya kalktığında, uzaktan kumandayla infilak ettiriliyor…

Burada temel soru IŞİD'in onca RDX'i ve diğer profesyonel patlayıcıyı nereden bulduğu?..

* * *

Arazide durum böylesine tehlikeli de yerleşim bölgelerinde farklı mı?

Hayır. Hatta daha da ürkütücü!..

IŞİD tuzaklanmış patlayıcıları bina yapılarına uygun malzemelerle kamufle ederek, örneğin bir duvardaki tahta kaplamaların altına, ya da evin girişindeki merdiven taşlarının içine yerleştirerek ÖSO'nun veya askerimizin gireceği anı bekliyor. O an gelip ortam hareketlendiğinde de ortalık cehenneme

dönüyor!..

Basit bir EYP'nin etkisiz hale getirilmesi 3-4 saati alıyor. Sofistike patlayıcıların imhası ise 10-12 saati bulabiliyor. Bu işlem sırasında bomba imha uzmanlarımız hem açık hedef haline geliyor, hem de her an havaya uçma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

* * *

IŞİD canileri sivil halkın El Bab'ı terk etmemesi için de tüyler ürperten önlemler alıyor! Yaşlı-genç, kadın-erkek ayrımı yapmadan herkesi kafasını kesmekle, diri diri yakmakla, çarmıha germekle tehdit ediyor. İbret alınsın diye kenti terk etmeye çalışanlara yardımcı olanları da ailesinin ve çocuklarının gözü önünde çarmıha geriyor!..

Böylece tüm sivilleri canlı kalkan haline getiriyor!..

* * *

Bunları niçin yazdığıma gelince…

İncirlik'te görev yapan ABD askerleri istediklerinde Hollywood'un en ünlü yıldızları ta Amerika'dan kalkıp ayaklarına kadar geliyor, konserler veya şovlarla onlara moral veriyor!

PKK/YPG'nin Türkiye için beka sorunu olan koridorunu durdurmak amacıyla cehennemden farksız El Bab'da karda-kışta, yağmurda-çamurda vatan uğruna çarpışan Mehmetçiğe bu yazımla bir nebze olsun destek olabilirsem, ne mutlu bana…

Aynı zamanda savaşın korkunçluğunu da anlatan yazım, Edirne'den, Ardahan'a, tüm yurttan selam götürsün bu kahramanlara…

Unutmayalım, askerlerimiz AKP'nin yanlışlarla dolu Suriye politikasının sonucu olarak El Bab'dalar!..

Zaten savaşlar genellikle politikacılar tarafından çıkarılır ve kahramanların hayatlarıyla kazanılır!..