ABD, Adil Öksüz’ün ifadesini bekliyor

ABD Gülen'in iadesi için Orgeneral Hulusi Akar'ın ifadesini yeterli bulmadı, Adil Öksüz'ün de ifadesini bekliyor.

ABD Gülen'in iadesi için Orgeneral Hulusi Akar'ın ifadesini yeterli bulmadı, Adil Öksüz'ün de ifadesini bekliyor.

Türkiye, ABD’de yaşayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in iadesi için Washington yönetimine başvuruda bulunmuştu. İade başvurusunda en önemli delillerden birini, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 15 Temmuz darbe günü yaşadıklarına ilişkin ifade oluşturuyordu.

Akar’ın darbeci subaylardan birinin kendisini Fethullah Gülen’le görüştürmek istediğine ilişkin ifadesinin bir kopyası, darbenin başında Gülen’in olduğuna ilişkin delil olarak ABD Adalet Bakanlığı’na gönderilmişti.

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YETERLİ GÖRÜLMEDİ

Ancak Orgeneral Akar’ın ifadesinin, Washington yönetimi tarafından yeterli görülmediği ortaya çıktı. ABD, Gülen’in iadesi için, 15 Temmuz darbe girişiminde kilit isim olarak anılan, firari Adil Öksüz’ün de “darbe talimatını Gülen’den aldım” ifadesinin, iade işlemlerini “hızlandıracağını” resmen Ankara’ya bildirdi.

Bu bilgi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye’nin Washington’daki büyükelçiliğine bildirildi.

Türk Büyükelçiliği de, iade konusunu görüşmek üzere ABD’ye giden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki heyete kendilerine gelen bu talep hakkında bilgi verdi.

Bu kritik bilginin, Bozdağ’ın ziyareti sırasında, kendisiyle birlikte seyahat eden değişik partilerden milletvekilleriyle birlikte Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde aldığı brifing sırasında dile getirildiği ifade edildi.

O brifingde hazır bulunan isimler de, Sözcü’ye brifingde Büyükelçilik yetkililerinin kendilerine, “Adil Öksüz’ün ifadesinin, Gülen’in iadesini hızlandıracağına ilişkin bilgi verdiğini” doğruladı.