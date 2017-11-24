ABD o kazada arama kurtarma çalışmalarına son verdi

Pasifik'te düşen ABD donanmasına ait uçaktaki 3 denizci için iki gün süren arama çalışmaları sona erdi.
ABD donanması, çarşamba günü Okinawa Adası’nın güneydoğusunda meydana gelen kazada kaybolan 3 denizci için Filipinler Denizi’ndeki arama çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.
ABD’nin 7. filosundan yapılan açıklamada, kayıp 3 denizci hakkındaki ayrıntıların, akrabalık bildiriminde bulunanların başvurusu tamamlanana kadar duyurulmayacağı ifade edildi.
USS Ronald Reagan gemisinin öncülük ettiği, kayıp arama çalışmalarına Japonya donanması da katılıyordu.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.