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ABD o kazada arama kurtarma çalışmalarına son verdi

Pasifik'te düşen ABD donanmasına ait uçaktaki 3 denizci için iki gün süren arama çalışmaları sona erdi.

11:1324 Kasım 2017
Dünya
ABD o kazada arama kurtarma çalışmalarına son verdi
Pasifik'te düşen ABD donanmasına ait uçaktaki 3 denizci için iki gün süren arama çalışmaları sona erdi.

ABD donanması, çarşamba günü Okinawa Adası’nın güneydoğusunda meydana gelen kazada kaybolan 3 denizci için Filipinler Denizi’ndeki arama çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

ABD’nin 7. filosundan yapılan açıklamada, kayıp 3 denizci hakkındaki ayrıntıların, akrabalık bildiriminde bulunanların başvurusu tamamlanana kadar duyurulmayacağı ifade edildi.

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USS Ronald Reagan gemisinin öncülük ettiği, kayıp arama çalışmalarına Japonya donanması da katılıyordu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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