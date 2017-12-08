ABD’den kafaları karıştıran Kudüs açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararının yankıları dinmezken, yeni bir açıklama geldi. ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, kafaları karıştırdı.

Reuters’ın son dakika şeklinde geçtiği haberde ABD’nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley’nin Kudüs konusundaki ifadeleri yer aldı. Haley, ABD’nin Kudüs’ün sınırları konusunda bir taraf olmadıklarını söylerken, kutsal noktalarda bir değişikliğin savunucusu olmadıklarını dile getirdi.

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İsrail ve Filistinlilerle birlikte barış sürecine bağlı olduklarını söyleyen Haley, “İsrail asla BM ya da diğer ülkeler tarafından bir anlaşmaya zorlanmamalıdır” ifadesini de kullanarak, İsrail’e desteğini gösterdi.