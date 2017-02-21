Angelina Jolie kameraların önünde akrep yedi

Kamboçyalı yazar Loung Ung’ın "Önce Onlar Benim Babamı Öldürdü" adlı kitabını yönetmen olarak beyaz perdeye taşıyan Jolie, filmin galası için bulunduğu Kamboçya’da kameraların önünde akrep yedi.

Kamboçyalı yazar Loung Ung’ın "Önce Onlar Benim Babamı Öldürdü" adlı kitabını yönetmen olarak beyaz perdeye taşıyan Jolie, filmin galası için bulunduğu Kamboçya’da kameraların önünde akrep yedi.

BBC’nin röportajı sırasında Jolie Kamboçya’nın yerel lezzetlerini tattı. Daha önce de akrep yediğini ve lezzetini çok sevdiğini belirten Jolie’nin videosu Twitter’dan paylaşıldı.

Kendisine sunulan akrep ve tarantulayı yiyen Jolie bu sırada tarih dersi vermeyi de ihmal etmedi: “Böcekler her zaman yemeklerinin bir parçasıydı. Ancak bunun savaşta hayatta kalmakla da ilgisi var. İnsanlar açlıktan ölecek hâle geldiklerinde bu sayede hayatta kalabildiler.”

41 yaşındaki yıldız Kamboçya’yı ilk ziyaretine kadar hayatında hiç böcek yemediğini anlattı.



Jolie en büyük çocuğu Maddox’u 2002 yılında Kamboçya’dan evlat edinmişti.

BBC muhabirine akrebi nasıl yemesi gerektiğini anlatan Jolie çekimler sırasında yanında olan çocuklarına da böcek yedirdi.

Akrebi çiğnemenin zor olduğunu ifade eden Jolie en sevdiği ikilinin çekirge ve bira olduğunu anlattı.



Jolie'nin beyaz perdeye aktardığı kitap, Loung Ung ve ailesinin Kamboçya'da Kızıl Kmerler döneminde yaşadıklarını anlatıyor.

Angelina Jolie bu filmle, 2 milyon kişinin yaşamını yitirmesine yol açan olayların travmasının Kamboçyalılar tarafından daha açık bir şekilde tartışılmasını sağlamak istediğini söyledi: “Bu ülkeye geldiğimde insanlarını çok sevdim, tarihlerini öğrendim ve öğrenirken aslında dünyayla ilgili ne kadar az şey bildiğimi fark ettim. “Bu ülke benim için bir uyanış oldu. Bu ülkeye her zaman minnettar olacağım.” Jolie

Kamboçya'ya ilk olarak 2001 yılında Lara Croft: Tomb Raider filminin çekimi için gelmiş, sonrasında Kamboçya'dan bir evlat edinmişti.