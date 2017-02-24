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Beyaz Saray’da sansür uygulaması

ABD Başkanı Donald Trump’ın izlediği politikaları eleştiren medya kuruluşlarını yalan haber üretmekle suçlamasının ardından, Beyaz Saray’da ‘sansür uygulaması’ başladı.
23:5324 Şubat 2017
Dünya
Beyaz Saray’da sansür uygulaması
ABD Başkanı Donald Trump’ın izlediği politikaları eleştiren medya kuruluşlarını yalan haber üretmekle suçlamasının ardından, Beyaz Saray’da ‘sansür uygulaması’ başladı.

The New York Times, CNN, Politico, The Hill, Buzfeed, Daily Mail ve BBC muhabirlerinin Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın Cuma günü düzenlediği günlük basın toplantısına katılmalarına izin verilmedi.

FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS

Toplantıya katılmalarına izin verilenler arasında bulunan The Times ve Associated Press muhabirleri de, Beyaz Saray yetkililerinin bu yaklaşımını protesto etmek için basın toplantısına katılmadı.

FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanı Jeff Mason yaptığı açıklamada, uygulamayı şiddetle kınadıklarını, özgür basın ve şeffaf yönetimin, ABD'nin vazgeçilmez ilkeleri olduğunu söyledi.

DHA

Son güncelleme: 00:2425.02.2017
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