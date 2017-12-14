BM’den Suriye’de başarısızlık itirafı

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, Suriye'deki tarafları uzlaştırmaya çalıştıkları Cenevre 8 görüşmelerinin başarısız olduğunu söyledi ve İsviçre basınına yaptığı açıklamalardan dolayı tepki çekmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Suriye hükümeti adına müzakerelere katılan Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşir Caferi, Batılı ülkeleri ve Suudi Arabistan’ı suçladı. Geçtiğimiz gün BM arabulucusu olarak görev yapan Steffan de Mistura’nın İsviçre basınına yaptığı açıklamaların kendilerine şantaj olduğu dile getiren Caferi, “Kimse bize baskı yapamaz. Batılı ülkeler ve Suudi Arabistan BM önderliğindeki barış görüşmelerini sabote ediyor ve bize şantaj yapıyor” dedi.

Suriyeli diplomat 8. Cenevre müzakerelerine gelmeden önce Riyad-2 Konferansı sonuç bildirgesi yayımlayarak Cenevre sürecine şantaj ve sabotaj yaptıklarını söyledi.

de Mistura, İsviçre’nin RTS televizyonuna yaptığı açıklamalarda Rusya’nın bölgedeki etkisini söylemişti. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre’nin RTS televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Cenevre sürecinin ilerlemesi suretiyle yeni anayasayla yeni seçimlere gidilmesi için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a baskı yapma çağrısında bulunmuştu.

Şam tarafının açıklamalarının ardından konuşan de Mistura, İsviçre basınına verdiği demecin bir hata olduğunu söylerken, “Suriye hükümetinin muhalefet ile müzakere yapmaya çalıştığını göremediğim için üzgünüm. Daha çok siyasi isteğe ihtiyacımız var” dedi. de Mistura, İsviçre’de yapılan Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi, Ocak ayında yeni bir tur görüşme yapılmasını planladığını söylerken, bunun BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi ile yapılacak görüşmeler sonunda netleşeceğini ifade etti.