Çiftçinin ahırda bulduğu 4 yavru kedi büyüyünce gerçek ortaya çıktı!

Rusya'da bir çiftçinin ahırda bulduğu ve kedi yavrusu sandığı hayvanlar büyünce bakın ne çıktı?

Rusya'da bir çiftçinin ahırda bulduğu ve kedi yavrusu sandığı hayvanlar büyünce bakın ne çıktı?

Rus çiftçi bir gün ahıra girdiğinde onu bekleyen sürprizle karşılaştı. Karşısında dört tane kedi yavrusu gören çiftçi büyük şaşkınlık yaşadı.

Çiftçi, annenin yavrularının yanına dönmesini günlerce bekledi ancak anne hiçbir zaman geri dönmedi. Yavrular tuhaf bir şekilde anneleri tarafından terk edilmişti. Çiftçi de sorumluluğu üzerine alarak yavru kedilere bakmaya karar verdi. Tüylü ve pofuduk kedilerin bir süre sonra sokak kedisi olmadığını fark etti çiftçi. Kedilerin türünü öğrenebilmek için kedi besleyen arkadaşlarıyla konuşsa da onlar da kedilerin türünü çözemediler. Ancak en sonunda kedilerin türünü öğrendi ve hemen harekete geçti. Bir gün uyandığında ahırında yavru kediler bulan çiftçi şaşırmamıştı. Çünkü kediler sık sık onun ahırına doğuruyorlardı. Çiftçi kedilerin cinsinin gizemini çözemediğinden hemen uzmanlarla irtibata geçti. Meğerse kediler, Orta Asya'da yaşadığı bilinen küçük yaban kedileri olan Pallas kedileriymiş.

Pallas kedileri tıpkı evcil kedilerinde boyutlarındalar. Tüyleri çok uzun olsa da kiloları sıradan kedilerle aşağı yukarı aynı. Kuyrukları ise neredeyse vücutlarıyla aynı kalınlıkta. Kuyruklarında ve alınlarında ise siyah desenler var. Dört yavru kedi son olarak Daursky doğa koruma alanına getirildi. Burada yetişkin iki dişi Pallas kedisiyle beraber yaşamaya başladılar. Lovemeow'da belitilenlere göre ise de buradaki yetişkin kediler ise yavrulara tıpkı kendi yavrularıymış gibi bakıyorlarmış. Bu kedi türleri vahşi yaşama ait olduğundan, doğa koruma alanında bir süre gözlemlendikten sonra doğaya geri salındı.



Koruma alanı yetkilileri, doğaya salındıktan sonra dört yavrusu izlemeye devam ettiler ve durumlarının gayet iyi olduğunu aktardılar.