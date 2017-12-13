Dünyanın en tehlikeli plajı! Turistleri mayınlarla hedef alıyorlar

Son dönemin en çok konuşulan ülkesi kuşkusuz Kuzey Kore. Nükleer denemeleri ve uluslarası topluma savurduğu tehditlerle anılan Kuzey Kore bu kez korkunç bir haberle gündeme geldi. Kuzey Koreli askerlerin, Güney Kore'deki Dongmak Plajını hedef alarak sınır sularına kara mayınları attığı ortaya çıktı.

Güney Kore’nin Kuzey Kore sınırına yakın bir noktada yer alan Dongmak plajı, korkunç bir tehdit altında.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Kuzey Kore askerleri, kendi ülke sınırlarından bu plajı hedef alacak şekilde mayın saldırısı düzenliyor.

Yalnızca Güney Koreli turistler için değil, ABD’li ve Avrupalı turistler için de uğrak bir nokta olan Dongmak plajında kuma gizli veya denizin derinliklerinde tehlikeli mayınlar bulunuyor.

Bugüne kadar mayınların sebep olduğu 110 farklı vaka yaşanırken, henüz bir ölüm haberi gelmedi.

Güney Kore hükümeti ve ordusu plajdaki tehlikelere dikkat çekmek için yazılar astı. Ancak Korece yazılar turistler tarafından anlaşılmıyor.