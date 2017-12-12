Esad canlı yayında rezil oldu

Koltuğunu bırakmayarak Suriye'yi yıllardır devam eden bir savaşa sürükleyen Devlet Başkanı Beşar Esad bugün kameraların karşısında rezil oldu. Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i ağırlayan ve konuşma öncesinde takip eden Esad'ı, Rus askerleri durdurdu.

Suriye’deki Rus güçlerinin katkısı sonrasında IŞİD’in temizlendiğini duyurmak için kameraların karşısına çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevkidaşı Esad’ı kamera önünde rezil etti.

Kamuoyuya sızan videoda Rusya Devlet Başkanı Putin’in arkasında yürüyen Esad’ı bir Rus askeri kolundan tutarak durduruyor. Kendi ülkesinde yabancı bir asker tarafından durdurulan Esad’ın bu görüntülerinin Lazkiye’deki hava üssünde çekildiği açıklandı.

İngiliz basını bu videoyu, “Kendi ülkesinde rezil oldu” başlığıyla duyururken videoda Esad’ın hiçbir güç göstermeden bu karara uymasını öne çıkardı.

Rusya ilk olarak 2015’te Suriye’ye girmiş ve o zamandan beri de Esad’a destek verdiğini duyurmuştu.