Evlilik baskısı sebebiyle kiralık koca arıyorlar!

Dünyanın birçok bölgesinde ailelerin çocuklara, 'hadi evlen' baskısı yaptığı açıkça biliniyor, ancak bu yoğun baskı Çin'de farklı durumlara neden oldu! Çin'de baskıdan bunalan kadınlar kiralık koca arıyor.

Çin ‘de ailelerin ‘Evlen kızım’ baskısı yeni bir sektör yarattı. Ailesinden ayrı şehirde yaşayan ‘evlilik yaşına gelmiş’ kadınlar kiralık kocalarla aile baskısından kurtulmaya çalışıyor.

Saatlik ya da günlük ailelere göstermelik kiralanan kocalar ailelerinin yanına giden Çinli kadınların kurtarıcısı olmuş durumda.

Bu hizmeti kullanan kadınlardan biri olan Ding Na, “Neredeyse 30 yaşına geldim ama hala bekarım. Kardeşlerim ve akrabalarım bana sürekli ne zaman evleneceksin diye soruyor. Bu baskıyla yaşamak çok zor.” diyor.

Kızın ailesine yemeğe gitmek beş dolar, yemek sırasında kızın yanağına bir öpücük kondurmak sekiz dolar.

Kiralık koca olarak çalışan Li Le ise bunu para için yapmadığını ve bu işi yapmanın çok heyecanlı olduğunu düşünüyor.

SARILMAK SEKTÖR HALİNE GELDİ

29 yaşındaki İngiliz kadın para kazanmanın enteresan bir yolunu buldu. Jackie Samuel dünyanın en ilginç işlerinden birini yapıyor. Samuel, bu sayede günde 260 dolar kazanabiliyor. Jackie’nin işi 35 pound (100 lira) karşılığında müşterilerine sarılmak.



Cinselliğin ve ya herhangi bir tacizin kesinlikle yasak olduğunu belirten Samuel, sarılmanın manevi bir rahatlık verdiğini söylüyor. Tabii ki yaptığı meslek bir çok eleştirinin de odak noktası halinde. Kendisini eleştirenler ona ‘hayat kadınlarından bile kötü bir’ dese de o bunları çok umursamıyor. 29 yaşındaki kadının hem erkek hem de kadın müşterileri olduğu ve haftada ortalama 30 kişiye hizmet verdiği belirtildi.

SARILMA EVLERİ AÇILDI

Hayatlarının ezici bir bölümünü çalışmakla geçiren Japonlar için, yalnızlıklarını bir parça da olsa giderip aradıkları şefkati bulabilecekleri ‘sarılma evi’ açıldı. Tokyo’da açılan evde isteyen kişi, seçeceği bir kadınla 37 sterlin (110 TL) karşılığında 1 saat yan yana yatabiliyor. Müşteri, kadının göğsünde yatmak isterse her üç dakika için ekstra 8 sterlin ödemek zorunda.



El ele tutuşmanın bedeli, 10 dakika için yine 8 sterlin. Ancak bu işletmede seks yok, çıplaklık yok.