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Flaş iddia: İsrail Şam’daki askeri havalimanını vurdu

Suriye’nin başkenti Şam’daki Mezzeh Askeri Havalimanı’na saldırı gerçekleştirildi. Havalimanındaki mühimmat depolarını hedef alan saldırıyı İsrail jetlerinin düzenlediği iddia ediliyor.
Sozcu.com.tr
09:4713 Ocak 2017
Dünya
Flaş iddia: İsrail Şam’daki askeri havalimanını vurdu
Suriye’nin başkenti Şam’daki Mezzeh Askeri Havalimanı’na saldırı gerçekleştirildi. Havalimanındaki mühimmat depolarını hedef alan saldırıyı İsrail jetlerinin düzenlediği iddia ediliyor.

Suriye resmi televizyonu SANA, yoğunluklu olarak Cumhuriyet Muhafız Birliği tarafından kullanılan, büyük askeri öneme sahip havalimanına roketlerle yapılan hava saldırısının İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

Havalimanına ambulansların gönderildiği belirtilirken yetkililer saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilgisini vermedi. Reuters’ın haberine göre saldırılardan sonra yangın meydana geldi.

Sosyal medyadaki aktivistler, uzmanlar ve gazeteciler, saldırıyı İsrail jetlerinin düzenlediğini aktardı.

İsrail ise saldırıyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Son güncelleme: 09:5113.01.2017
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