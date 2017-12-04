Gazeteci cinayetinde 10 gözaltı

Malta Başbakanı Joseph Muscat, ülkesinde iki ay önce işlenen muhalif gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başbakan Muscat, başbakanlık sarayı Castille’de düzenlediği basın toplantısında, gazeteci Galizia cinayetine karıştığından şüphelenilen 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Malta Başbakanı, basın açıklamasından kısa süre sonra sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından 2 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

GÖZALTINA ALINANLARIN TÜMÜ MALTA VATANDAŞI

Şüphelilerin 48 saat içinde sorgulanacağını aktaran Muscat, soruşturma kapsamında Malta polisinin pek çok adrese baskın yaptığını da belirtti.

Gözaltına alınanların hepsinin Malta vatandaşı olduğu, bazılarının polis tarafından daha önce bilinen isimler olduğu da açıklandı.

Muscat, soruşturma kapsamında Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Avrupa Polis Ofisi (EUROPOL) ve Finlandiya istihbaratının Maltalı muhataplarına yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.

Dünya genelinde geçen yıl patlak veren ve kamuoyunda ‘Panama Belgeleri’ diye bilinen olayın Malta ayağına dair ortaya çıkardığı bilgiler ve blogunda yayınladığı yolsuzluk karşıtı yaptığı haberlerle gündeme gelen Daphne Caruana Galizia, 16 Ekim’de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Galizia yaptığı haberlerde Muscat’in yakın çevresinden isimlerin de rüşvet aldığını yazmış ayrıca önde gelen muhalif siyasiler ve iş dünyasından isimlerin de şüpheli faaliyetlerine dikkat çekmişti.