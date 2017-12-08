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Gergin bekleyiş… Kudüs açıklamasının ardından çatışmalar başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararının ardından yapılan çağrılar sonucu bölgede bugün gergin bekleyiş yaşanıyor. Öfke Günü olarak yapılan çağrılar sonucunda ilk çatışmalar yaşanmaya başladı. Batı Şeria'da İsrail polisi göstericilere sert müdahale etti.

Sozcu.com.tr
14:228 Aralık 2017
Dünya
Gergin bekleyiş… Kudüs açıklamasının ardından çatışmalar başladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararının ardından yapılan çağrılar sonucu bölgede bugün gergin bekleyiş yaşanıyor. Öfke Günü olarak yapılan çağrılar sonucunda ilk çatışmalar yaşanmaya başladı. Batı Şeria'da İsrail polisi göstericilere sert müdahale etti.

Reuters’ın aktardığı fotoğraflarda Batı Şeria’daki Bethlehem’de bir araya gelen göstericilere İsrail askeri sert müdahale etti.

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İsrail, öfke günü olarak ilan edilen Cuma günü Mescid-i Aksa’ya girişleri açan İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfeld, “Bölgede bir sorun yaşanacağına dair bir ibare yok dolayısıyla yaş sınırı yok. Eğer bir gösteri yaşanırsa derhal müdahale ederiz” açıklamasını Reuters’a yapmıştı.

 
Trump’ın kararı ABD’de büyük tepki çekti. ABD’nin birçok kentinde Trump’ın kararını eleştiren göstericiler yürüyüş düzenledi. En geniş kapsamlı gösterilerden biri de Chicago’da yaşandı.

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Geçmişte bölgede yaşanan gerginliklerde camiye erişim engelleniyor ya da yaş sınırı getiriliyordu. Hamas lider İsmail Haniye Trump’ın açıklaması sonrasında yeni bir intifada çağrısı yapmış ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da şiddet içeren bir gösteriye destek vereceğini duyurmuştu.

Ramallah'ta göstericiler sapan ve taşlarla çatıştı.

Ramallah’ta göstericiler sapan ve taşlarla çatıştı.

Öfke Günü dolayısıyla yapılan çağrılar sonucunda Ramallah’ta da toplanan grubu dağıtmak için İsrail askeri biber gazı, tazyikli su ve plastik mermiyle müdahale etti.

İsrail kuvvetleri göstericilere sert müdahale etti.

İsrail kuvvetleri göstericilere sert müdahale etti.

Trump’ın açıklaması sonrasında başta Türkiye, Pakistan, Mısır, Tunus ve İran olmak üzere birçok ülkede protesto gösterileri düzenlenmiş ve Cuma günü için geniş çaplı bir gösteri çağrısı yapılmıştı.

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Son güncelleme: 15:1608.12.2017
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