Göğüslerine implant yaptırdı hayatı kararı!

İngiltere'de 48 yaşındaki Janey Byrne, kocasının kendisine 'erkek gibi' göründüğünü söylemesinin ardından göğüslerine implant yaptırmaya karar verdi. Bıçak altına yatan kadın hayatının en büyük pişmanlığını yaşadı.

İngiltere'de 48 yaşındaki Janey Byrne, kocasının kendisine 'erkek gibi' göründüğünü söylemesinin ardından göğüslerine implant yaptırmaya karar verdi. Bıçak altına yatan kadın hayatının en büyük pişmanlığını yaşadı.

48 yaşındaki Janey Byrne’ün kocası erkek gibi göründüğünü söyledikten sonra hayatı karardı. Baştan savma yapılan göğüs implantlarından dolayı 13 yıldır bir kabusu yaşadığını söyleyen İngiliz kadın yaşadıklarını anlattı.

Daily Mail’in haberine göre her şey 2004 yılında eşi Dave’in göğüsleriyle ilgili bir espirisinden sonra başladı. Dave şakayla karışık Janey’in göğüslerinin erkek göğsü gibi dümdüz göründüğünü söyledi. Özgüven sorunu yaşayan kadın bıçak altına yatmaya karar verdi. Dave, 4 bin poundluk (18 bin 200 lira) operasyon için arabasını sattı. Operasyon problemsiz geçti. İlk günlerde her şey oldukça yolunda gidiyordu. Janey’in özgüveni yerine gelmişti.

İKİNCİ KEZ BIÇAK ALTINA YATTI!

2012 yılında implantlarını kontrol ettiren kadına değiştirilmesi gerektiği söylendi. 2. operasyondan sonra acı içinde kıvranan kadın kollarını doğru düzgün kaldıramıyordu. Janey, “İmplantlar fazla büyük ve sıkıydı. Göğüslerim sarkıktı ve vücudumda ağırlık yapıyordu.” diye konuştu.

YANLIŞLIKLA BÜYÜK İMPLANT YAPILDI!

Janey, 4 bin 500 pound ödeyerek implantlarını yeniden değiştirdi. Bu kez yanlışlıkta istediğinden büyük implantlar yapıldı. 2015 yılında tekrar başka bir cerrahın yolunu tutan kadın 5 bin 500 pound daha ödedi. Janey başta sonuçtan memnundu ancak zamanla göğüslerinin fazla oynak olduğunu fark etti.

“KEŞKE İLK BAŞTA YAPTIRMASAYDIM”

Problem yapılan implantlar değil, ilk implantların içten içe kadının göğüslerine zarar vermesiydi. Janey, göğüs estetiğinin hayatını mahvettiğini söyledi ve “keşke ilk başta yaptırmasaydım” dedi.