Güney Kore’de 3 yıl önce batan feribot kaldırılmaya çalışılıyor

Güney Kore'deki kurtarma uzmanları, 3 yıl önce batan ve çoğu çocuk 304 kişinin hayatını kaybettiği feribotu nihayet kaldırmaya hazırlanıyor.

Güney Kore’de 16 Nisan 2014’te 476 yolcu taşıyan Sewol Feribotu devrilerek batmış, yolculardan 304 kişi felakette hayatını kaybederken 172 kişi kurtarılmıştı.

Rutin seferlerinden biri sırasında alabora olup batan Sewol Feribotu’nun, yapısal olarak kusurlu olduğu, fazla yüklenmiş olduğu ve hız sınırını aşarak ilerlediği söylenmişti.

Jindo adası açıklarında batan feribot 44 metre derinliğe saplanıp kalmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin yaslı aileleri ise o zamandan beri feribotun kaldırılmasını talep ediyordu.

Kazada hayatını kaybedenlerden 250’si, bir okul gezisinde olan çocuklardı ve mürettebat tarafından verilen talimatları uygulayarak kabinden çıkmayıp boğulmuşlar, bu sırada tüm mürettebat ise gemiyi terk etmişti.

Kazadan bir ay sonra feribotun kaptanı ve 3 mürettebat cinayetle suçlanmış, gemiyi terk eden 11 mürettebat hakkında ise soruşturma başlatılmıştı.

Acılı aileler kazadan beri geminin kaldırılmasını ve daha geniş kapsamlı bir soruşturma yapılmasını istiyordu.

Kaza sonrasında 9 kişinin cesedine ulaşılamamıştı ve yetkiller de hala kayıp olan 9 cesedi bulmak için 3 yıldır uğraşıyordu.

Çinli bir kurtarma şirketi feribotun gövdesine yerleştirilen 33 çelik halat ve 66 hidrolik krikoyla bir kurtarma çalışması denemeye başladı. Teknenin yan yatmış bölümünü kaldırıp alt tarafı su yüzeyinde eşitlenmeye çalışılıyor.

Kaza, Güney Kore’nin eski başkanı Park Geun-hye için lekeleyici bir süreçti ve kendisini aklamayı başaramamıştı. Başkan Park, feribot kazası haberi geldiği anda doğru kararları verememekle suçlanmıştı.

Kendisi bu suçlamaları reddetse de, kaza haberinin ilk duyulduğu andan ilk basın açıklaması yaptığı ana kadar geçen 7 saatlik sürede ne yapıyor olduğunu asla tam olarak açıklayamamıştı.

Sewol Feribotu’nu kurtarma çalışmaları yaklaşık 75 milyon dolar tutuyor.