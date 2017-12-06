İngiltere Başbakanı May’e suikast düzenleyeceklerdi

Londra ve Birmingham'da yapılan baskınlarda gözaltına alınan ve terör suçlamaları yöneltilen şüphelilerden 2'si, Başbakan Theresa May'e suikast hazırlığındaydı. Şüphelilerin başbakanlık konutunun kapılarını patlatıp May'i bıçaklayarak öldürmek için plan yaptığı açıklandı.

Independent’ın haberine göre suikast planı dün İngiliz gizli servisi MI5’ın Direktörü Andrew Parker tarafından kabineye açıklandı.

İngiliz basınına göre Birmingham ve Londra’da geçen hafta yapılan baskınlarda gözaltına alınan ve terör suçlamaları yöneltilen 21 yaşındaki Muhammed Akib İmran ile 20 yaşındaki Zekeriya Rahman, Başbakan May’e suikast planı hazırlığındaydı.

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İmran ve Rahman’ın çantaya gizlenmiş bir bomba ile önce Başbakanlık Konutu’nun (Downing Street No:10) kapılarını havaya uçurmayı ardından da May’e bıçakla saldırarak öldürmeyi planlıyordu.

28 Kasım’da terörle mücadele birimleri tarafından yakalanan iki şüphelinin bugün mahkemeye çıkarılacağı da açıklandı.

Londra polisi Rahman ve İmran’ın terör saldırısı planı yapmakla suçlandığını doğruladı. Scotland Yard sözcüsü ise gözaltıların May’e yönelik saldırı planı ile bağlantılı olup olmadığı konusunda açıklama yapmadı.

‘BU YIL 9 TERÖR SALDIRISI ÖNLENDİ’

MI5 Direktörü Parker kabine üyelerine bu yıl mart ayından beri ülkedeki 9 ayrı terör saldırısını önlediklerini de söyledi.

Parker ayrıca IŞİD’in Suriye ve Irak’ta yenilgiye uğradığını ancak hala İngiltere’de saldırı düzenlemeye çalıştığını aktardı.

Parker militanların potansiyel saldırganlarla iletişim kurmak için sosyal medyayı giderek daha fazla kullandığını da belirtti.

‘MANCHESTER ARENA SALDIRISI ÖNLENEBİLİRDİ’

Son açıklama mayıs ayında Manchester Arena’daki konserde yapılan ve 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan intihar saldırısının güvenlik birimlerince önlenebileceğini belirten raporun ardından geldi.

Ariana Grande adlı sanatçının konserinde yaşanan saldırı Salman Abedi tarafından düzenlenmişti.

Bağısmsız soruşturmayı yürüten avukat David Anderson, Abedi’nin MI5’ın radarında olduğunu ancak ‘gerçek öneminin zamanında fark edilemediğini’ söyledi.

Bu yıl İngiltere’de gerçekleşen 4 ayrı terör saldırısında 36 kişi yaşamını yitirmişti.