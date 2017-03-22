İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento binası önünde silah sesleri duyuldu. Edinilen bilgilere göre, bir kişinin polise bıçakla saldırı düzenlediği ifade edildi. Öte yandan bu saldırının peşinden aynı bölgede yine bir saldırı meydana geldiği ve bir kişinin aracıyla yayaları ezdiği kaydedildi. Akabinde Parlamento binasına girmeye çalışan bıçaklı bir saldırgan polis tarafından vuruldu. Saldırılarda en az 12 kişinin yaralandığı ifade edilirken, saldırganın vurulduğu belirtildi.

Son dakika… Londra’da sıcak saatler: Çok sayıda yaralı var

İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento binası önünde silah sesleri duyuldu. Edinilen bilgilere göre, bir kişinin polise bıçakla saldırı düzenlediği ifade edildi. Öte yandan bu saldırının peşinden aynı bölgede yine bir saldırı meydana geldiği ve bir kişinin aracıyla yayaları ezdiği kaydedildi. Akabinde Parlamento binasına girmeye çalışan bıçaklı bir saldırgan polis tarafından vuruldu. Saldırılarda en az 12 kişinin yaralandığı ifade edilirken, saldırganın vurulduğu belirtildi.

Siyasetçiler ve gazeteciler, Parlamento binası dışında gürültüler duyulduğuna ilişkin Twitter’dan mesajlar paylaşıyor.

Tanıklar, tedavi edilen yaralılar ve binanın içinde bıçaklı bir kişi gördüklerini söyledi.

BBC’nin haberine göre; Parlamento’da bulunan personele binadan çıkmamaları söylendi. BBC muhabiri Laura Kuensberg, polisin bir kişinin vurulduğunu söylediğini aktardı.

Parlamento binasında yerde yatan en az 3 kişi olduğu belirtiliyor. Saldırganın vurulmadan önce bir polis memurunu yaraladığı öğrenildi.

Öte yandan, Westminster Köprüsü’nde bir araç, yayaların arasına daldı. Burada da en az 10 kişinin yerde yattığı bildiriliyor.

Independent gazetesinin politika editörü Tom Peck, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Yüksek sesli bir patırtı oldu. Çığlıklar. Kargaşa. Sonrasında silah sesleri. Silahlı polisler her yerdeler” yazdı.



İngiltere polisi, Westminster Köprüsü üzerinde birkaç kişinin yaralandığı silahlı olay ihbarını alındığını açıkladı.



Olayın yaşandığı Westminster bölgesinde metro seferleri durduruldu, istasyonlar boşaltıldı. Olay yerine hava ambulansları gönderildi.

‘SALDIRGAN’ VURULDU

Associated Press’e konuşan bir bakan, saldırgan olduğu düşünülen bir kişinin polis tarafından vurulduğunu açıkladı. Bu kişinin, parlamento binasına girmeye çalıştığı belirtilmişti. Görgü tanıkları saldırganın Asyalı görünüme sahip olduğu ve 40’lı yaşlarda biri olduğunu söyledi.



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