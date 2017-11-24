İran: Olası bir savaş İsrail’in yok olmasıyla sonuçlanır

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, dün başkent Tahran'daki bir konferansta yaptığı açıklamada bölgede yeni bir olası savaşın 'İsrail yok edilmesi' ile sonuçlanacağını söyledi. Caferi, böyle bir durumda Filistinli Hamas örgütü ile Lübnan Hizbullah'ının İsrail'e karşı 'direniş cephesi' ile birlikte hareket edeceğini vurguladı.

İran medyasının aktardığına göre Caferi, çok sayıda İran Devrim Muhafızlarının alt kolu olan gönüllü Besic milislerinin katıldığı etkinlikte yaptığı açıklamada bölgede yeni bir olası savaşın İsrail’in yok oluşu ile sonuçlanacağını savundu.

Caferi “Bugün yeni bir savaşın İsrail’in yok edilmesi ile sonuçlanacağını söylemek kanıtlanmış bir iddia” ifadelerini kullandı.

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‘ARTIK BÜYÜK DİRENİŞ CEPHESİ OLUŞTURULDU’

Hamas ile İsrail arasında 2008’deki savaşa ve 2006’daki Hizbullah ile İsrail arasında savaşa atıf yapan Caferi, ‘İsrail’in 33 Gün Savaşı ile 22 Gün Savaşı’nda direniş cephesinin gücünün bir kısmını gördüğünü’ söyledi

“Artık büyük direniş cephesi oluşturuldu. Bu iddia da kanıtlandı” diyen İran Devrim Muhafızları komutanı Caferi, Lübnan Hizbullah’ının saldırıya uğraması halinde ‘direniş cephesinin’ diğer bileşenlerinin onun yardımına gideceğini söyledi.

‘DİRENİŞ CEPHESİNİN KADERİ BİRBİRİNE BAĞLI’

Caferi “Direniş cephesinin kaderi birbirine bağlı ve hepsi birleşmiş halde. Eğer İsrail onun bir parçasına saldırırsa diğer parçası yardıma gelir” ifadelerini kullandı.

Caferi aynı konferansta Suudi Arabistan’dan birkaç gün önce yapılan Hizbullah’ın silah bırakması önerisinin ‘müzakere edilemez’ olduğunu da söylemişti.

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Caferi “Hizbullah, Lübnan’ın düşmanlarıyla —ki bu düşman, İsrail- savaşmak için silahlı olmak zorunda. Lübnan’ın emniyetini korumak için en iyi silahlara sahip olmaları lazım. Bu mesele müzakere edilemez” demişti.

Caferi’nin sözleri Lübnan Başbakanı Saad el Hariri’nin Suudi Arabistan’da istifa ederek Hizbullah’ı ve İran’ı Arap ülkelerinin işlerine karışmakla suçlamasının ardından gerilimin yükseldiği bir dönemde yapıldı.

Hariri istifasını Cumhurbaşkanı Mişel Aun’un isteği üzerine askıya almıştı. Pazar günü Suudi Arabistan’ın önerisiyle toplanan Arap Birliği, Irak ile Lübnan’ın karşı çıkmasına rağmen sonuç bildirgesinde Hizbullah’ı “Arap ülkelerinde terörizmi ve aşırıcı grupları gelişmiş silah ve balistik füzeler ile desteklemekle’ suçlamıştı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da “İran’ın tehditleri tüm sınırları aştı be bölgeyi tehlikeli bir cehenneme itti” ifadelerini kullanmıştı.