Katar 13 maddelik talep listesini reddetti

Körfez'de suların ısınmasına sebep olan Katar krizi sonrasında Arap ülkelerinin Doha yönetimine sunduğu 13 maddelik talep listesi reddedildi. Katarlı yetkililer, "Liste gerçekçi değil" dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Es Sani yaptığı açıklamada dört Arap ülkesinden kendilerine ulaşan talep listesinin gerçekçi olmadığını söyledi.

Katar’ın teröre destek sağladığı iddiasıyla diplomatik ve ekonomik bağlarını koparan Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Al Jazeera’nın kapanması ve Katar’daki Türk askerinin gönderilmesi de dahil 13 maddelik bir talep listesi göndermiş ve bunların bir an önce gerçekleştirilmesini istemişti.

Katar Dışişleri Bakanı Es Sani Al Jazeera’ya açıklamalarda bulundu. Es Sani, “İngiltere dışişleri bakanı bize taleplerin ‘makul ve gerçekçi’ olması gerektiğini söylemişti. Fakat bu liste hiç de öyle değil” dedi. Es Sani, bu taleplerle birlikte Katar’ın dışa bağımlı hale getirilmek istendiğini de vurguladı.