May’den Irak’a gizli ziyaret!

Şu anda Suudi Arabistan'da temaslarını sürdüren İngiltere Başbakanı Theresa May dün Irak'a 'gizli bir ziyaret' yaptı. Irak ziyareti son ana kadar kamuoyundan gizli tutulan May Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile görüştü. İngiltere IŞİD'le mücadele için Irak'a 13 milyon dolarlık ek yardım sözü de verdi.

May, 2008’den bu yana Irak’ı ziyaret eden ilk İngiltere Başbakanı oldu. Dün sabah Ürdün’den askeri uçakla başkent Bağdat yakınlarındaki Taji Üssü’ne giden May, üsteki İngiliz askerlerle bir araya geldi.

İngiliz askerleri Iraklı yerel güçlere IŞİD’le mücadele konusunda eğitim yardımı yapıyor.

‘IRAK GÜÇLERİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ’

May üste yaptığı açıklamada “Irak güçleri ile onların gelecekte ülkenin istikrarı ve güvenliğini sağlama kabiliyetinden emin olana kadar çalışmak zorundayız” dedi.

May yapacaklarının bir kısmının Musul’u kaybetmelerinin ardından dağılan IŞİD üyelerinin izini sürmek olduğunu da anlattı.

Yapılan harcamalar konusunda da açıklama yapan May hükümetin gayrisafi yurtiçi hasılasının en az yüzde 2’sini savunmaya ayırmayı sürdüreceğini işaret etti.

İBADİ: ZİYARET İNGİLTERE’NİN IŞİD’LE MÜCADELEDE VERDİĞİ DESTEĞİN İSPATI

May ardından Bağdat’a geçerek Iraklı mevkidaşı Haydar el İbadi ile 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

İbadi “May’in ziyareti İngiltere’nin IŞİD’le mücadelede verdiği desteğin ispatıdır” dedi.

İbadi’nin basın ofisinin açıklamasına göre, görüşmede iki ülke ilişkileri, Irak’ın terörden zarar gören bölgelerinin yeniden imarı, ekonomik iş birliği ve bölgedeki durum ele alındı.

İngiltere ile terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştiğini ifade eden İbadi, “Ordu, polis, Haşdi Şabi ve yerel aşiret güçlerinin desteğiyle tüm bölgelerimizi geri aldık ve IŞİD’i püskürttük. Irak’ta yeniden imar ve yatırım dönemi başlayacak. İngiliz şirketlerinin ticari ve ekonomik alandaki katkılarını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında İngiltere Başbakanlığı’ndan Irak ile birlikte alınacak bir dizi ortak güvenlik önlemi konusunda açıklama geldi.

Bunlar arasında IŞİD’le mücadelede kullanılması için 13 milyon dolarlık (10 milyon sterlin) ek yardım, sınırlararası güvenliği artıracak adımlar ve internetteki aşırılık yanlısı içeriklerle mücadele konusunda yapılacak çalışmalar bulunuyor.

Guardian gazetesi May’in Ortadoğu temaslarının kamuoyuna önceden açıklandığını ancak Irak’a yapacağı ziyaretin ‘güvenlik gerekçesiyle’ ülkeden ayrılana kadar kadar duyurulmadığını vurguladı.

SUUDİ ARABİSTAN’DA YEMEN’DEKİ İNSANİ KRİZE VURGU

Ardından Suudi Arabistan’a geçen May burada Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüştü.

Görüşmeye, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, İçişleri Bakanı Emir Abdulaziz bin Suud bin Nayif, Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Cedan, Riyad Emiri Prens Faysal bin Bender bin Abdulaziz ile İngiltere’nin Riyad Büyükelçisi Simon Collis, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Yardımcısı Christian Turner ile Başbakanlık yetkilileri katıldı.

May’in ofisinden yapılan açıklamada ise İngiltere Başbakanı’nın Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’e uyguladığı insani yardım ambargosu konusunda uyarıda bulunduğu duyuruldu.

Açıklamada “Başbakan, eğer bir insani felaketten kaçınılması isteniyorsa, ticari malların akışının yeniden sağlanması gerektiğini net olarak ifade etti. Bu konuda acil olarak adım atılması konusunda mutabık kalındı” dendi.

Suudi Arabistan Yemen’e yönelik insani yardım yasağını kısmi olarak kaldırmıştı. Birleşmiş Milletler de pazartesi günü Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona yardımlar konusunda daha fazla adım atma ve Husi milislerinin elindeki Hudeyde limanını tamamen açması çağrısında bulunmuştu.

May, Suudi Arabistan’ın ardından Ürdün’e geçti.