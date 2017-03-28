Musul’da korkunç bilanço: Keskin nişancılar kaçmaya çalışan sivilleri vuruyor

Musul'un IŞİD'den temizlenmesi operasyonu devam ederken büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. "Eski kent" olarak bilinen IŞİD'in elindeki Musul'un batısında abluka altında kalan sivil halk hem IŞİD'in hem de Irak ordusunun hedefinde. Ablukadan kaçmaya çalışan siviller hayatlarını tehlikeye atıyor. Bölgeden her geçen gün çok sayıda sivil ölümü haberi geliyor.

Musul'un IŞİD'den temizlenmesi operasyonu devam ederken büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. "Eski kent" olarak bilinen IŞİD'in elindeki Musul'un batısında abluka altında kalan sivil halk hem IŞİD'in hem de Irak ordusunun hedefinde. Ablukadan kaçmaya çalışan siviller hayatlarını tehlikeye atıyor. Bölgeden her geçen gün çok sayıda sivil ölümü haberi geliyor.

İngiliz Independent gazetesinin Musul’da bulunan Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn, IŞİD’in elindeki Batı Musul’dan kaçmaya çalışan sivillerin IŞİD ve Irak ordusunun keskin nişancıları tarafından vurulduğunu yazdı.

Cockburn, bugün başlayan yazı dizisinde, Batı Musul’da yaşayan 33 yaşındaki Jasim’in görgü tanıklıklarına yer veriyor.

Irak’ta IŞİD’in elindeki son topraklardan olan Musul’un batısında işgal altında bulunan siviller doğuya geçmek için Dicle nehrini geçmeye çalışırken hem IŞİD hem de Irak ordusunun keskin nişancılarının hedefinde kalıyor.

HEDEF GÖZETMEDEN VURUYORLAR

Nehri geçmek gece bile kolay değil. Geceleri sokağa çıkma yasağı olduğundan Irak ordusu batıdan gelen herkesi ayrım gözetmeksizin vuruyor. IŞİD’in keskin nişancıları da kaçanları gördükleri yerde gözlerini bile kırpmadan öldürüyorlar.

Cockburn’ün telefonla ulaştığı Jasim “Annemi Doğu’ya geçirip kurtarmak istedim ama bu çok tehlikeli. Mahallemizden 3 kişi Dicle’yi geçip doğuya gitmek isterken keskin nişancılar tarafından vurulup öldürüldü” diyor.



Jasim IŞİD’in, Dicle üstündeki 5’inci ve 6’ncı köprüler arasına keskin nişancılarını yerleştirmiş olduğunu söylüyor.

Ordu ve IŞİD arasında sıkıştıklarını belirten Jasim, gece hava kararınca nehri geçmeye çalışanların da Irak ordusu tarafından IŞİD’li sanılarak öldürüldüğünü ifade ediyor.

“ÇOCUKLAR ÖLÜYOR”

Görgü tanıkları Musul’da her gün, aralarında çocukların da olduğu onlarca sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor.

Cockburn’e konuşan üst düzey Iraklı askerler de sivil kayıplarını doğruluyor ancak bunun nedeninin hava saldırıları değil, askeri araçların arkasına yerleştirilen ve yönlendirme sistemi bulunmayan Rus yapımı “Tuz” roketleri olduğunu belirtiyor.

Batı Musul’da halen 300 binden fazla sivilin olduğu tahmin ediliyor. Jasim bölgede yiyecek bulmanın giderek zorlaştığını, birçok kişinin sadece ekmek ve kuyulardan çıkan suyla hayatta kaldığını ifade ediyor.

Kentte cep telefonları da gece saatlerinde elektrik verilen doğu Musul’da, araçlara kurulan mobil iletişim istasyonlarıyla sağlanıyor.

Cockburn, Jasim’in telefon görüşmesinden saatler sonra bir drone saldırısında yaralanıp hastaneye kaldırıldığını yazıyor.

Cockburn, Iraklı Şafak haber sitesine dayandırarak, Irak ordusunun operasyonu başladığından bu yana Batı Musul’da 3 bin 800’den fazla kişinin öldüğünü, yaklaşık 23 bin kişinin de yaralandığını bildiriyor.

“IRAK OPERASYONU DURDURDU”

Reuters’ın hafta sonu bölgeden geçtiği bir habere göre Irak ordusu Musul’da IŞİD’e karşı yürütülen operasyonu, sivil ölümlerini gerekçe göstererek durdurma kararı aldı.

Zira Musul’da perşembe günü koalisyon güçleri tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırıda üç bina içinde yaşayan 200 sivilin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Irak İnsan Hakları Gözlemevi de aynı günlerde yaptığı açıklamada Musul’un batısında en az 500 sivile ait cesedim mahalle ve caddelerde mahsur kaldığını iddia etmişti.

Birleşmiş Milletler de bölgede yaşanan olaylara kayıtsız kalmayarak, Musul'dan gelen sivil ölümü haberlerinin endişe verici olduğu belirtildi.

AF ÖRGÜTÜ:SAVAŞ SUÇU SAYILABİLİR

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), ABD öncülüğünde sürdürülen operasyonda sivillerin korunması için yeterli önlemin alınmadığı uyarısında bulundu.

Görgü tanıkları kentte sadece bu ay içinde yüzlerce kişinin hava saldırılarında hayatını kaybettiğini söylüyor.

Af Örgütü’nün üst düzey danışmanı Donatella Rovera “Iraklı yetkililerin sivillere bölgeyi terk etmek yerine evlerinde kalmalarını söylediği göz önünde bulundurulduğunda, koalisyon güçlerinin saldırılarında çok fazla sayıda sivilin de öleceğini biliyor oldukları sonucuna varabiliriz. Orantısız ve hedef ayırmayan saldırılar uluslararası insan haklarına aykırı ve savaş suçu sayılabilir” dedi.

Irak Ordusu 2014’te IŞİD’in kontrolüne geçen kenti geri almak için Ekim’de harekât başlatmıştı.

ABD öncülüğündeki koalisyon Irak ordusuna hava saldırıları ve özel harekât birlikleri ile destek veriyor.