New York’ta bir bina alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin New York şehrinde bir binada çıkan yangın içlerinde bir bebeğin de bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti. New York Valisi Bill de Blasio, 15 kişinin yaralandığını, bu kişilerden 4'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.

İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 5 katlı binada çıkan yangına 160 kadar görevli ile müdahale edildiği ve yangını kontrol altına alındığı ifade edildi.

New York Valisi Bill de Blasio olay yerinde yaptığı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 4’ü ağır 15 kişinin ise yaralandığını ifade etti. Blasio, ölenler arasında 1 yaşındaki bir bebeğin de bulunduğunu kaydetti.