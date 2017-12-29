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New York’ta bir bina alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin New York şehrinde bir binada çıkan yangın içlerinde bir bebeğin de bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti. New York Valisi Bill de Blasio, 15 kişinin yaralandığını, bu kişilerden 4'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.

08:0129 Aralık 2017
Haberler Dünya
New York’ta bir bina alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin New York şehrinde bir binada çıkan yangın içlerinde bir bebeğin de bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti. New York Valisi Bill de Blasio, 15 kişinin yaralandığını, bu kişilerden 4'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.

İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 5 katlı binada çıkan yangına 160 kadar görevli ile müdahale edildiği ve yangını kontrol altına alındığı ifade edildi.

New York Valisi Bill de Blasio olay yerinde yaptığı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 4’ü ağır 15 kişinin ise yaralandığını ifade etti. Blasio, ölenler arasında 1 yaşındaki bir bebeğin de bulunduğunu kaydetti.

Son güncelleme: 08:0329.12.2017
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