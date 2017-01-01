Obama’dan Türk yetkililere yardım önerisi

ABD Başkanı Barrack Obama, Reina'ya düzenlenen terör saldırısının ardından Türk yetkililere yardım önerdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Eric Schultz yaptığı yazılı açıklamada, “Bu öğleden sonra ulusal güvenlik ekibi başkana İstanbul’daki saldırıyla ilgili bilgi verdi. Başkan, kaybedilen masum hayatlardan duyduğu üzüntüyü bildirdi ve gerektiği takdirde uygun yardımlarda bulunulması için ekibine talimat verdi” dendi.

ABD VATANDAŞLARINI UYARDI

Öte yandan, ABD Dışileri Bakanlığı, Ortaköy’deki terör saldırısı sonrasında bir açıklama yaparak Türkiye’deki vatandaşlarını uyardı.

Bakanlık açıklamasına, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nun “aşırıcı grupların Amerikan vatandaşları ya da yabancıların yaşadığı ya da sıkça uğradığı yerlerde şiddetli saldırılarını sürdürdüğü” uyarısına yer verilirken, Amerikan vatandaşlarına özellikle Batılıların, turistlerin ve yabancıların ziyaret ettiği kalabalık yer ve mekanlardan uzak durmaları tavsiye edildi.

AB VE NATO’DAN MESAJ VAR

İstanbul’daki saldırıya AB’den ilk açıklama, Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’den geldi. Mogherini Twitter’da paylaştığı mesajda “2017 İstanbul’da bir saldırı ile başladı. Düşüncelerimiz saldırı kurbanları ve sevdikleriyle. Bu trajedileri engellemek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg da Twitter’dan şu mesajı yayınladı: “2017’ye trajik bir başlangıç. Düşüncelerinde Yeni Yılı kutlayan insanlara yönelik saldırıdan etkilenlerle ve Türk halkıyla birlikte.”

KANADA’DAN BAŞSAĞLIĞI

Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanada, İstanbul'da meydana gelen korkunç saldırıda hayatını kaybeden mağdurların ailelerine başsağlığı ve bu saldırıda yaralananlara acil şifalar diler” ifadelerini kullandı.