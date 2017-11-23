Soçi’deki kritik üçlü zirveden ne sonuç çıktı?

Rusya'nın Soçi şehrinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla üçlü Suriye zirvesi gerçekleştirildi. Zirve sonrası yapılan ortak bildiride Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılırken IŞİD'le mücadelede ortaklığın sürdürüleceğinin altı çizildi.

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya’nın Soçi şehrindeki kritik Suriye zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ve Hasan Ruhani’nin katılımıyla gerçekleşti. Zirveden çıkan ortak kararda IŞİD’le mücadelenin önemi bir kez daha vurgulanırken Suriye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğinin altı çizildi.

ERDOĞAN: ORTAK AÇIKLAMA İŞ BİRLİĞİNİ YANSITAN İLK ADIMDIR

Erdoğan açıklamasında:; “Bugün değerli dostlarım Putin ve Ruhani ile kritik görüşmeler yaptık. Suriye'de ateşkes tesis edilmesi amacıyla atılan adımları tekrar gözden geçirdik. BMGK kararında tanımlandığı üzere Suriye halkının öncülüğünde kapsayıcı, özgür ve adil bir siyasi sürecin hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine vardık. Suriye Ulusal Diyalog kongresinin bu ilkeler temelinde çalışmaya karar verdik. Bugünkü ortak açıklamamız iş birliğimizi yansıtan ilk adımdır.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Son dakika haberi... Soçi zirvesine Suriye'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanacak sürecin Esad’ın ve muhaliflerin tutumuna bağlı olduğuna dikkat çekerken, “Başta rejim ve muhaliflerin tutumuna bağlıdır çalışmamız. Terörist unsurların süreçten dışlanması önceliğimiz olmaya devam edecektir.” diye konuştu.

PUTİN: SURİYE’NİN KADERİNE SURİYELİLER KARAR VERMELİ

Rusya Devlet Başkanı Putin de kritik görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Putin, “Suriye toplumunun bütün kesimlerinin katılabileceği bir toplantının yapılması konusunda mutabık kaldık. Etnik ve dini grupların katılımının sağlanması, bu toplantıda Suriye'nin ortak konularının görüşülmesini sağlayacak” diye konuşurken, Suriye’nin geleceği için nihai kararı Suriyelilerin vermesi gerektiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABER Son dakika... Soçi'de üçlü kritik Suriye zirvesi sona erdi

RUHANİ: ÖZGÜR BİR SEÇİM GÖRMEK İSTİYORUM

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de üç ülkenin ortak çalışmasının önemine dikkat çekerken, terörizmin sadece bölge için değil tüm dünya için tehlike yarattığını ifade etti. Türkiye, Rusya ve İran’ın görüşlerini net olarak söylediğini belirten İran Cumhurbaşkanı, “Yapılacak kongrede bütün partiler birleşecek ve Suriye'nin geleceği için müzakere yapacak. Üç ülkenin dışişleri bakanları ve genelkurmay başkanları bu kongrenin daha kolay yapılması için anlaştılar. Bugün yeni bir adım atıldı barış ve istikrar için. Umuyorum ki gelecekte güvenlik ve yeni özgür bir seçimin yapılmasına şahit olalım” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Soçi'deki kritik zirve İngiliz basınında

PUTİN ZİRVEDEN 1 GÜN ÖNCE ESAD İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik zirveden 1 gün önce Suriye lideri Beşar Esad ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından “Esad da üçlü zirveye katılacak mı?” soruları akıllara gelmiş ancak bu iddia yalanlanmıştı.

ESAD TÜRKİYE ÜZERİNDEN SOÇİ’YE GİTMİŞTİ

Suriye lideri Esad’ın Soçi’ye Türkiye üzerinden gittiğinin ortaya çıkması büyük yankı uyandırmıştı. Türkiye, Rusya’ya 4 yıldır kapalı tuttuğu hava sahasını açmış ve Esad en kısa yoldan Soçi’ye ulaştırıldı.

Rus İnterfaks ajansının haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı’na ait TU-154M nakliye uçağı Moskova yakınlarındaki “Çkalovsk” askeri üssünden havalandıktan sonra Karadeniz ve Türkiye üzerinden uçuşunu gerçekleştirerek Suriye’nin Lazkiye bölgesinde yer alan Rus Hmeymim Hava Üssü’ne iniş yaptı. Böylece uçak en kısa yoldan Suriye’deki Rus Hmeymim Hava Üssü’ne ulaştı.