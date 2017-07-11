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Son dakika… ABD’li generalden flaş açıklama

Irak'ta bulunan üst düzey ABD'li general Stephen Townsend, Musul'daki 'tarihi' zafere karşın IŞİD'le savaşın sona ermediğini ifade etti.

Sozcu.com.tr
08:0911 Temmuz 2017
Dünya
Son dakika… ABD’li generalden flaş açıklama
Irak'ta bulunan üst düzey ABD'li general Stephen Townsend, Musul'daki 'tarihi' zafere karşın IŞİD'le savaşın sona ermediğini ifade etti.

BBC’ye konuşan Korgeneral Townsend, Irak’ta hâlâ IŞİD savaşçılarının olduğunu belirtti. ABD’li general, “IŞİD 2.0’ın ortaya çıkışını önleyeceksek, Irak hükümeti çok farklı şeyler yapmak zorunda” dedi.

Townsend, Irak hükümetinin Sünni nüfusla iletişim kurmak ve onlarla uzlaşmak zorunda olduğunu ve Bağdat’taki hükümetin onları temsil ettiğine inanmalarını sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.

Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, geniş alanları enkaza döndüren, binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, 920 bini aşkın insanın yerinden olduğu 9 aylık savaşın ardından Musul’da resmen zafer ilan etmişti.

Son güncelleme: 08:1611.07.2017
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