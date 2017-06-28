Son dakika… Abdullah Gül’den Rus medyasına önemli açıklamalar

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rus Russia Today yayın organına önemli açıklamalarda bulundu. Gül, Ankara’nın Kürt halkına değil, PKK ile bağlantılı Kürt gruplarına karşı olduğunu söyledi.

Suriye ve Türkiye arasında 900 kilometrelik bir sınırın olduğunu ve sorunun Türkiye’de de hissedildiğini belirten Gül şöyle konuştu:

“Bu sorunun çözümünde bizim de yer almamız lazım, çünkü bu sorun bizim için de tehlike oluşturmakta. Bu ihtilaf sonucunda Türkiye’de 3 milyondan fazla Suriyeli mülteci bulunuyor. Biz Suriye’de istikrar ve çözümden yanayız. Suriye halkının kendi evlerinde mutlu ve güven için yaşayabilmesini istiyoruz. Bizim Suriye veya diğer komşu ülkelere yönelik başka bir niyetimiz yok. Bizim onlarla herhangi bir arazi tartışmalarımız veya çıkar itilaflarımız da yok.”

Sputnik’in aktardığı habere göre; Gül sözlerine şöyle devam etti:

“Şunu unutmamak lazım: Bu soruna Türkiye neden olmadı. Daha önce Suriyeli mercilerle güzel ilişkilerimiz vardı, onlara destek veriyorduk ve düşman hislerimiz yoktu. Bazı Batılı dostlarımızın fazla baskısına rağmen biz Suriye rejimiyle karşılıklı işbirliğini tercih ettik. Biz Suriye’yi değişiklik yapmaya davet ettik, çünkü ayakta duramazdı, bu bariz şekilde belliydi. Biz çok samimiyiz ve hiçbir zaman iktidar devrilmesinden yana olmadık. Fakat sorun süreklilik niteliği kazanınca ve ülkeden milyonlarca Suriyeli kaçmaya başlarken, biz bu durumda müdahale etmek zorunda kaldık. Bu krizi biz doğurmadık. Bunu anlamak lazım. Bugün diğer ülkelerle ihtilafın siyasi çözümü için çalışıyoruz. Sonuçta Suriye sorunu kronik haline girdi ve milyonlarca insan bundan zarar görüyor.”

BİZİM KARŞI OLDUĞUMUZ ŞEY…

Suriye’nin kuzeyinde durumun gerginleşmesine dikkat çeken Gül şunları dile getirdi:

“Şunun altını çizerek belirtmemiz lazım: Biz Kürtlere karşı değiliz. Bizi bağlayan çok şey var ve biz defalarca onları koruduk. Suriye’de de Irak’ta da. Türkiye’de çok sayıda Suriyeli Kürt mülteci var. İşte bizim karşı çıktığımız konular şunlar: PKK ile bağlantılı bazı Kürt gruplar kontrol ettikleri arazileri genişletiyor ve bölgenin nüfus oluşumunu zorla değiştiriyor. Bu tabii ki kabul edilemez ve intikam eğilimlerinin körüklenmesine neden olur. Türkiye Suriyeli Kürtlere mutluluk ve refah arzuluyor. Biz onları tehdit olarak görmüyoruz. Bize göre, kendi arazisini genişleten ve Suriye içinde özel devlet kuran somut Kürt grupları tehdit oluşturmakta. Onlar ülkenin arazi ve siyasi bütünlüğünü tehdit ediyor ve bu da bizi endişelendiriyor.”