Son dakika… Almanya’da SPD’den koalisyona yeşil ışık

Almanya’da süren siyasi krizde yeni aşamaya geçildi. SPD Genel Sekreteri Hubertus Heil, uzun süren tartışmaların ardından gazetecilere yaptığı açıklamada koalisyon görüşmelerine açık olduklarını duyurdu. Heil, “SPD görüşmelere hayır demeyecek” ifadelerini kullandı.
MERKEL ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Almanya Başbakanı Angela Merkel erken seçim çağrısında bulunmuştu. Her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğunu ve CDU lideri olarak yeniden seçimlere girmeyi arzuladığını vurgulayan Merkel, ”Azınlık hükümeti kurulacağına yeniden seçime gitmeyi tercih ederim” demişti.
STEİNMEİER’DEN KOALİSYON MESAJI
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise yaptığı açıklamada “Hükümetin kuruluşunu mümkün kılmak için herkesin müzakereye açık olmasını bekliyorum” şeklindeki sözleri, 24 Eylül'de aldığı seçim yenilgisi sonrasında ”Merkel'le koalisyona yokuz” diyen sosyal demokrat SPD'ye yönelik bir uyarı olarak yorumlanmıştı.