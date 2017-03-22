Son dakika… Almanya’nın yeni Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: ‘Tehlikeye atıyorsun’

Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ilk konuşmasında Türkiye'yi hedef aldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Steinmeier, yemin töreni vesilesiyle parlamentonun alt kanadına hitap ettiği ilk konuşmada çok sert ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi. Erdoğan’ı, ülkenin yıllardır edindiği kazanımları tehlikeye atmakla suçlayan Steinmeier, Nazi benzetmelerine sert tepki verdi.

Steinmeier, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz ve diğerlerinin inşa ettiği her şeyi tehlikeye atıyorsunuz” dedi.

Pazar günü Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Steinmeier, Türkiye ile ilgili olarak, “On yıllardır elde edilen her şeyin yıkılışını endişe ile izliyoruz” ifadesini kullandı.

Durumu düzeltmek için atılacak adımların hoş karşılanacağını da belirten Steinmeier sözlerine şöyle devam etti:

“Ancak ağza alınmayacak Nazi benzetmelerinin bitirin! Türkiye ile partnerlik yapmak isteyen insanlarla bağınızı koparmayın! Hukuka, medyanın ve gazetecilerin özgürlüğüne saygı duyun. Ve Deniz Yücel’i serbest bırakın.”

FRANK-WALTER STEINMEIER KİMDİR?

Dışişleri Bakanıyken görevinden istifa ederek Cumhurbaşkanı adayı olan Steinmeier, Alman hükümetinde Türkiye dosyasına en fazla hâkim olan isim.

Sosyal Demokrat Partili politikacı hem Türk göçmenlere yönelik tutumu hem de son 20 yılda Türk-Alman ilişkileri ile Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerine sağladığı olumlu katkılarıyla biliniyor.

Ancak Steinmeier Türkiye’de son yıllarda demokrasi ve insan hakları alanında yaşanan gerilemelerin yol açtığı büyük hayal kırıklıklarını artık gizlemiyor.

Uzun yıllar boyunca Türkiye'nin AB sürecini destekleyen Steinmeier, Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik operasyon, HDP milletvekillerinin tutuklanmasının ardından Türkiye'nin geleceği konusunda bir yol ayrımında olduğu görüşünde.

Steinmeier, AB içinde Avusturya'nın ve bazı siyasetçilerin dile getirdiği, Türkiye'nin müzakerece sürecinin askıya alınması çağrılarına destek vermiyor. Bununla birlikte eskisine göre daha az umutlu konuşuyor.

Oysa Steinmeier, eski Başbakan Gerhard Schröder'in Türkiye'nin AB üyelik hedefine destek vermesini sağlayan, tam üyelik yerine imtiyazlı ortaklıktan yana olan Angela Merkel’in iktidarı döneminde de açılan kapıların kapanmaması için ağırlığını koyan isimler arasında.