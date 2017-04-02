Son dakika… Büyük Rus şairi Yevtuşenko hayatını kaybetti

Rusya'nın yaşayan en büyük şairlerinden Yevgeniy Yevtuşenko, 84 yaşında ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde hayatını kaybetti.

Amerikan New York Times gazetesinin “aktör karizmasına ve siyasetçi içgüdülerine sahip” bir şair olarak tanımladığı Yevtuşenko, Sovyetler Birliği’nde 1960’lı yıllarda sivrilen büyük şairler kuşağının yaşayan son ismiydi.

Yevtuşenko, II. Dünya Savaşı sırasında Ukrayna’nın başkenti Kiev’de on binlerce Yahudi ve tutsağın katledildiği katliamı anlattığı Babi Yar şiiriyle dünyada tanındı.

Sovyetler Birliği’ndeki antisemitizmi ortaya koyarak tabuları yerle bir eden şiir, daha sonra Dimitriy Şostakoviç tarafından 13. Senfoni olarak bestelendi.

Rus haber ajansı RIA Novosti, eşi Maria Novikova’nın şu sözleriyle büyük şairin ölüm haberini dünyaya duyurdu: “Birkaç dakika içinde, sevdikleri yanındayken, huzur içinde öldü.”

Rusya yıllarında Nâzım Hikmet’le arkadaş olan Yevtuşenko, “Nâzım’ın Yüreği” adlı bir şiir de kaleme almıştı. Nâzım Hikmet’ten çok etkilendiğini söyleyen Yevtuşenko, Rus medyasına verdiği demeçlerinden birinde, “Nâzım iyi bir komünistti. Herkes onun gibi olsaydı, belki ben de komünist olurdum” demişti.

İlk kitabı 1952 yılında, Sovyet Yazarlar Birliği’nin genç bir üyesiyken basılan Yevtuşenko, 150’yi aşkın şiir kitabı yayınladı ve 1963 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterildi.

1990 yılların ortalarında ABD’ye taşınan Yevtuşenko, Oklahoma’daki Tulsa Üniversitesi’nde ders veriyordu.