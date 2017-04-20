Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ilk tebrik eden Azeri lider Aliyev’in başı büyük dertte

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) iki kıdemli üyesi, İngiliz Guardian gazetesine, AKPM üyelerine oy karşılığı Azerbaycan tarafından rüşvet teklif edildiğini söyledi. İddiaya göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i eleştiren bir rapora karşı oy kullanmalarını sağlamak için bazı parlamenterlere para önerildi.

Sonradan muhalefet saflarına geçen Azerbaycanlı eski bir diplomat olan Arif Mammadov, Avrupa Konseyi’nin Azeri delegasyonu üyelerinden birinin Avrupa Konseyi dâhil bazı kurumlara yönelik lobi çalışmaları için 30 milyon euro harcadığını ifade etti.

Guardian’a yaptığı açıklamada Azerbaycan delegasyonunda “herkesin” bu rakamı duyduğunu fakat bunun hiçbir zaman yazılmadığını ifade eden Mammadov, “Bu paranın delegasyon üyeleri ve genel olarak AKPM’ye rüşvet olarak verildiği söyleniyordu” dedi.

ÇOK GÜVENİLİR BAZI ÜYELER SÖYLEDİ

AKPM İsveç Delegasyonu üyesi ve eski Adalet Bakanı Tobias Billström, “çok güvenilir bazı üyelerin” kendisine belli bir yönde oy kullanmaları için rüşvet teklif edildiğini söylediğini aktardı.

Billström, merkezinde Azerbaycan oylaması bulunan söz konusu “ciddi ve sağlam suistimal” iddialarına yönelik bağımsız soruşturulma başlatılmasını öngören tasarıya imza koyan 64 parlamenter arasında bulunuyor.

‘Havyar diplomasisi’ olarak anılan iddialar, yıllardır Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin etrafında dönüp duruyor. Azerbaycan, lehte oy kullanmaları nedeniyle üyelere para ve lüks hediyeler teklif etmekle suçlanıyor.

SORUŞTURMA İÇİN BASKI ARTIYOR

324 üyeli AKPM, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin meclislerinden seçilen milletvekillerinden oluşuyor. Avrupa Konseyi’ne üye olan Türkiye’nin de yer aldığı AKPM, yılda dört kez Strasbourg’da toplanıyor.

Avrupa Konseyi üyelerinin beşte biri Ocak ayında acil bir soruşturma talep etmesine karşın, grup liderleri Mart ayındaki genel kurulda bir karar almayı başaramadı.

İddialara ilişkin sağlıklı bir soruşma yürütülmesi için AKPM Başkanı İspanyol siyasetçi Pedro Agramunt’un üzerinde baskı artıyor. Zira AKPM bu ay sonunda bir kez daha toplanacak.

Öte yandan, AKPM’de başlatılacak muhtemel bir rüşvet soruşturmasının hedefinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, muhalefetin şaibeli olduğunu düşündüğü 16 Nisan Referandumu sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tebrik eden ilk lider olmuştu.