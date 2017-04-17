Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ilk tebrik eden isim o oldu!

16 Nisan Anayasa Referandumu'nun gayriresmi sonuçlar ilan edilir edilmez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ilk tebrik eden isim Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu.

Azerbaycan lideri Aliyev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti. Telefon görüşmesinde Erdoğani Aliyev’e desteği nedeniyle teşekkür etti.

Ayrıca iki lider Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ilişkilerinin tüm alanlarda gelişmeye devam edeceğini belirttiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ilk tebrik eden liderin Aliyev olması oldukça manidar. Zira; Azerbaycan’da 26 Eylül 2016’da yapılan referandumla anayasada bazı değişiklikler yapılmıştı.

Seçmenlerin yüzde 86.6’sının ‘evet’ oyu kullandığı referandumla ‘cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı’ ve ‘cumhurbaşkanı yardımcıları’ makamlarının oluşturulmasını karar verilmişti.

Yeni anayasaya göre bu makamlara atamalar ve görevden almalar cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda tüm yetkileri, dokunulmazlık hakkına sahip cumhurbaşkanı birinci yardımcısına geçecek.

Bu bağlamda yeni anayasanın verdiği yetkiyle Aliyev, Şubat ayında verdiği bir kararla eşi Mihriban Aliyeva’yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atamıştı.