Son dakika… Fransa’nın cumhurbaşkanı belli oldu

Fransa'da merakla beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu. Emmanuel Macron, oyların yüzde 65.1'ini alarak Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı oldu. Macron yaptığı açıklamada, 'uzun tarihimizde yeni bir sayfa açıldı' ifadelerini kullandı.

Fransızlar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına gitti. Seçmenler, merkezdeki En Marche (Yürüyüş) Hareketi lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen arasında bir tercih yaptı. Türkiye saatiyle 21.00’da sona eren oy verme işlemiyle birlikte oylar sayılmaya başlandı. Sandıklardan gelen ilk sonuçlara göre Emmanuel Macron oyların yüzde 65.1’ini alarak rakibi olan aşırı sağcı aday Marine Le Pen’e fark atıp cumhurbaşkanı seçildi.

Sonuçların açıklanmasından sonra ellerinde Fransa bayrağı ile Yürüyüş hareketinin renklerini taşıyan Macron taraftarları, kutlamaların yapılacağı Louvre Müzesi’nin önünde yer alan meydanı doldurdu.

MACRON’DAN İLK AÇIKLAMA

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Emmanuel Macron, ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Uzun tarihimizde yeni sayfa açıldı” dedi. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerin galibi resmi olmayan sonuçlara göre Emmanuel Macron oldu. 39 yaşındaki Macron, ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı kısa açıklamada, “Uzun tarihimizde yeni sayfa açıldı. Bu yeni dönemin, umudun ve güvenin yeniden keşfi olmasını istiyorum” dedi.

FRANSA’DA AŞIRI SAĞ, TARİHİN EN YÜKSEK OY ORANINA ULAŞTI

İkinci turda Macron’un rakibi aşırı sağ Marine Le Pen’e verilen oylar ise yüzde 34,1’de kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Le Pen’in aldığı oy oranı ise aşırı sağın elde ettiği en yüksek oy oldu.

TARİHİN EN DÜŞÜK KATILIMLI SEÇİMİ

Seçimlere katılım oranı yüzde 74´de kaldı. Bu oran 1969 yılındaki ikinci tur seçimlerinden sonraki en düşük katılımlı seçim olarak kayıtlara geçti. 2012 yılında ikinci tur seçimlerine katılım oranı yüzde 80 olarak gerçekleşmişti.

LE PEN YENİLGİYİ KABUL ETİ

Le Pen, 2017 Fransa başkanlık seçiminin ikinci turu sonrası sandıklardan gelen sonuçlarla birlikte yenilgiyi kabul etti.