Son dakika haberi… ABD’den Kuzey Kore’ye sürpriz çağrı

ABD'den Kuzey Kore'ye sürpriz bir çağrı geldi. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, nükleer silahlanma konusunda Kuzey Kore ile herhangi bir ön koşul olmadan görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Tillerson, “Haydi sadece bir araya gelelim ve isterseniz hava durumundan konuşalım. Ve eğer isteğiniz buysa, bir kare masa ya da bir yuvarlak masada oturmak üzerine konuşalım” dedi. Tillerson’ın bu açıklaması, ABD’nin müzakerelere yaklaşımındaki değişime işaret ediyor.

İLGİLİ HABER Guardian: Çin, Kuzey Kore sınırında mülteci kampları inşa ediyor

Washington bugüne kadar, müzakereler için öncelikle Kuzey Kore’nin silahsızlanmasını şart koşuyordu. Pyongyang’ın nükleer programı ABD’nin öncülüğünde birçok ülkenin ve uluslararası örgütlerin yaptırımlarına neden oluyor.

“YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK”

Tillerson açıklamasında, ekonomik ve diplomatik yaptırımların “ilk bomba düşünceye kadar” süreceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, “çok açık olarak Kuzey Kore’nin nükleer silahlanmasını kabul etmediklerini” yineledi.

Washington, Kuzey Kore’nin Kasım ayında gerçekleştirdiği son kıtalararası balistik füze denemesinin ardından tüm ülkeleri Pyogyang ile ilişkileri kesmeye çağırmıştı.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, özellikle Çin’in Kuzey Kore’ye yönelik somut adımlar atması gerektiğini belirtmişti.

Olay üzerinde ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’ı “hasta köpek yavrusu” ve “roket adam” sözleriyle eleştirmişti.

Kim Jong-un da bundan kısa süre önce Trump’ için “akıl hastası” ifadesini kullanmıştı.