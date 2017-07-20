Son dakika haberi… Almanya-Türkiye ilişkilerinde gerilim had safhada!

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'de tutuklanan insan hakları aktivistleri ile ilgili bugün "net bir yanıt" vereceği bildirildi.

Alman insan hakları aktivisti Peter Steudtner’in Türkiye’de tutuklanması iki NATO müttefiki Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir gerginliğe yol açtı.

Alman hükümetinde büyük rahatsızlık yaratan tutuklama sonrası Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de tatilini yarına keserek Berlin’e döndü. Gabriel’in bugün de Türkiye’de Steudtner’in tutuklanması ile ilgili olarak “net bir yanıt” vereceği bildirildi.

DW’nin haberine göre; Bakan Gabriel’in Perşembe sabahı önce Bakanlıkta istişareler yapacağı belirtildi. Gabriel’in daha sonra da açıklama yapacağı tahmin ediliyor. Ancak Berlin’in Türkiye’ye karşı ne tür önlemler alması planladığı bilinmiyor.

Sosyal Demokrat Parti (SPD)’nin başbakan adayı Martin Schulz’e göre Gabriel Alman vatandaşlarına seyahat uyarısının seviyesi artırabilir.

Berlin sertleşiyor

Türkiye’nin Berlin’deki büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Alman aktivistin tutuklanmasının ardından istişarelerde bulunmak üzere Alman Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert de çarşamba günü yaptığı basın toplantısında “son gelişmeler ışığında Türkiye’ye yönelik AB’nin mali yardımlarının gözden geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz” demişti.

Büyükada’da insan savunucularının güvenliği konulu bir çalışma toplantısı yapan aktivistlerden Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derneği üyesi Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Veli Acu ile Günal Kurşun, İsveçli eğitmen Ali Gharavi ve Alman danışman Peter Steudtner, 13 gün süren gözaltı sürecinden sonra salı çıkarıldıkları mahkeme tarafından “terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Alman aktivist Steudtner’in, stres ve travma konularında eğitim vermek amacıyla toplantıya katıldığı belirtiliyor. Steudtner’in hayat arkadaşı Alman basınına yaptığı açıklamalarda terör suçlamalarının “saçma” olduğunu belirtmişti.