Son dakika haberi… Hollanda’da sandıklar kapandı! İşte ilk sonuçlar…

Hollanda'da parlamento seçimlerinin ilk verileri açıklandı. Sandık başı anketlerine göre Rutte 31, Wilders 19 sandalyede kaldı.

Avrupa’nın ve özellikle Türkiye’nin merakla beklediği Hollanda seçimlerinde oy kullanma işlemlerinin sonlanmasıyla birlikte ilk sandık çıkış anketi açıklandı. Verilere göre, Başbakan Rutte’nin partisi VVD’nin parlamentodaki 150 sandalyeden 31’ini kazandığı ifade edilirken, İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Geert Wilders’ın Özgürlük Partisi (PVV) parlamentodaki 150 sandalyeden 19’unu kazandı.

Hollanda’da sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Rutte’nin partisi VVD; 31 sandalye, Wilders’in Özgürlük Partisi (PVV) ise 19 sandalyeyle ilk iki sırada yer alıyor.

Holanda’da oy kullanma süresi TSİ 23.00’da sona erdi. Sandık yoklama sonuçlarından ilk gelen bilgilere göre hükümetteki liberal Halk Partisi (VVD) seçimlerde 31 milletvekili kazanarak en büyük parti olacak.

AB’den çıkmayı savunan, yabancı düşmanı görüşleri ile bilinen Geert Wilders’in Özgürlük Partisi (PVV) ise sandık yoklama sonuçlarına göre 19 milletvekili çıkarabiliyor.

Başbakan Mark Rutte’nin başında bulunduğu Halkların Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD), sandık çıkış anketlerine göre belirgin şekilde öne çıkarak mecliste 31 sandalyeye sahip oluyor. Irkçı Geert Wilders’ın partisi olan Özgürlük Partisi PVV’nin yanı sıra, Hıristiyan Demokratik Parti (CDA) ve Demokrat Parti D66 da 19’ar vekil çıkarıyor.

Bugün gerçekleşen genel seçim sonuçları, sandık çıkış anketlerindeki gibi gelirse, Yeşil Sol Parti (GL) 16 ve Sosyalist Parti SP 14 parlamenter çıkaracak.

Mevcut sonuçlara göre ne sağ, ne de sol görüşlü partiler tek başlarına iktidarı kuramazken, çoklu koalisyon yapılma ihtimali yüksek görünüyor.

Çıkış anketinde önde giden Başbakan Rutte, daha önce yaptığı açıklamada ırkçı partiyle koalisyon kurmayacaklarını açıklamıştı.

DHA