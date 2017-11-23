Son dakika haberi… Soçi zirvesine Suriye’den ilk yorum

Suriye'den; Rusya Başkanı Vladimir Putin, İran Başkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan arasında Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen zirvenin ardından açıklama geldi. Açıklamada yayınlanan ortak bildirinin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı’nda bir yetkilinin Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada

“Suriye'nin; egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğüne saygı duymasının yanı sıra Suriyelilerin kanlarının akıtılmasına son vermeye katkı sağlayacak herhangi bir siyasi çabayı destekleyen tutumu doğrultusunda Soçi'de üçlü zirvenin sonuç beyanını memnuniyetle karşıladığını” vurguladı.

Yetkili üçlü zirvenin iki gün önce Soçi'de Putin ve Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad arasında gerçekleşen zirvenin devamı olduğuna dikkat çekti.

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