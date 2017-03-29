İngiltere, Lizbon Anlaşması'nın 50. Maddesi'ni yürürlüğe koyarak, AB'den ayrılma sürecini resmen başlattı. Bu işlemle İngiltere'nin 44 yıllık AB üyeliği "dönüşü olmayan bir yola" girdi.

İngiltere dönüşü olmayan bir yola girdi

İngiltere, Lizbon Anlaşması'nın 50. Maddesi'ni yürürlüğe koyarak, AB'den ayrılma sürecini resmen başlattı. Bu işlemle İngiltere'nin 44 yıllık AB üyeliği "dönüşü olmayan bir yola" girdi.

İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Sir Tim Barrow, Başbakan Theresa May tarafından dün imzalanan tarihi mektubu AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yerel saatle 13:20’de elden teslim etti. Tusk, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Birleşik Krallık, 9 ay sonra Brexit’i başlattı” yazdı.

İngiltere geçen yıl AB’den ayrılma kararı vermişti. 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda halkın yüzde 52’si AB’den ayrılma yönünde oy kullanmıştı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

• An itibarıyla az iki yıl sürmesi beklenen ayrılık müzakereleri resmen başlıyor.

• Müzakereler sonunda varılacak anlaşmanın AB tarafından kabul edilmesi için AB üyesi ülkelerin yüzde 72'sinin onayı gerekecek. Onay veren ülkelerin AB nüfusunun yüzde 65'ini temsil ediyor olması da gerekiyor. Anlaşmanın Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması da şart.

• Müzakerelerin iki yılda bitirilememesi durumunda tüm AB ülkelerinin rızasıyla müzakereler birer yıllığına uzatılabilecek.

• Bazı uzmanlara göre müzakereler en az 5 yıl sürebilir.

• İngiltere ve AB'nin iki yıl içinde bir anlaşma üzerinde uzlaşamaması ve tek bir AB ülkesinin bile müzakereleri uzatmama yönünde karar alması durumunda İngiltere AB ile hiçbir anlaşma yapamadan Birlik'ten ayrılmış olacak.

• Fakat İngiltere hükümetinin müzakerelerin herhangi bir noktasında fikrini değiştirme ve ayrılmaktan vazgeçme ihtimali bulunuyor. Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in de dediği gibi “Boşanma işlemleri devam ederken ‘birbirimizi o kadar çok seviyoruz ki boşanamayacağımızı anladık' diyebilirler”. Bu ihtimal oldukça az.

• Eğer ayrılık gerçekleşirse, İngiltere AB'yi tekrar üye olmak istemesi durumunda diğer aday ülkeler gibi tekrardan bir başvuru sürecinden geçmek zorunda kalacak.