Son dakika… İngiltere’de sıcak saatler!

İngiltere'de yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından, başkent Londra, dehşet verici bir olaya daha sahne oldu.

İngiltere'de yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından, başkent Londra, dehşet verici bir olaya daha sahne oldu.

Şehrin tarihi semtlerinden Islington’da bıçaklı iki saldırgan, kullandıkları otomobille kaldırıma çıkarak bara girmek için sıra bekleyen insanları ezip geçti.

Yerel saatle 23:00 sularında yaşanan olayda iki erkek ve bir kadın yaralandı.

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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; araçta bulunan sürücü ve yolcular, olay yerinden hızla uzaklaştıktan sonra yaya olarak kayıplara karıştı.

İngiltere polisi biri kaldırımda, öteki aracın için iki bıçak buldu. Güvenlik güçleri, ağır yaralamaya teşebbüs ve kesici ve delici alet bulundurmak suçlamasıyla iki kişiyi gözaltına aldı.

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Görgü tanıkları, aracın yaklaşık 80 kilometre hızla gelip, bara girmek için bekleyen insanlara çarptığını söyledi.

Arkadaşlarıyla birlikte sıranın en arkasında bekleyen bir kadın, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “İnsanları domino gibi devirdi” dedi.

İngiltere’nin başkenti Londra 21 Mart’ta öğle saatlerinde (TSİ 17:40) korkunç bir terör eylemine sahne oldu.

Westminster Köprüsü üzerinde aracıyla kaldırıma çıkarak yayaları ezen bir saldırgan, ardından köprünün sonunda yer alan İngiltere Parlamentosu’nun bulunduğu yerleşkede silahsız bir polisi bıçaklayarak öldürdü.

Dünyayı sarsan olaylarda 5 kişi yaşamını yitirdi.