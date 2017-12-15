Son dakika… Kuzey Kore’de dünyayı korkutan görüntü!

Kuzey Kore ve ABD arasında nükleer kriz sürerken, ülkenin devlet ajansı tarafından yayınlanan bir videoda yer alan detay dikkatlerden kaçmadı.

Kuzey Kore’nin devlet ajansı KCNA tarafından yayınlanan yarım saatlik video, 12 Aralık tarihinde bir konferansı gösteriyor. Ancak konferanstan çok, duvarda asılı olan bir fotoğraf batı medyasının gündemine oturdu. Fotoğrafta, eski Kuzey Kore lideri Kim Jong-il bir atom bombası olduğu düşünülen bir silahı inceliyor. Dünya medyası tarafından ilk kez görülen bu fotoğraf, Kuzey Kore’nin uzun bir süredir atom bombalarına sahip olduğunu kanıtlıyor.

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Video görüntüsünün çok net olmaması nedeniyle net ifadeler kullanmaktan kaçınan uzmanlar, Kim Jong Un’un geçtiğimiz sene bir hidrojen bombası denetlediğini iddia ettiği fotoğrafıyla benzerlikler taşıdığının altını çiziyor.

news.com.au sitesine konuşan uzman Shea Cotton, “Kim Jong-il Kuzey Kore’nin bilinen ilk nükleer denemelerini gerçekleştiren kişiydi. Bu nedenle onun döneminde de Kuzey Kore’nin nükleer silahlara sahip olduğunu ve muhtemelen de videoda görünen boyutlarda olduğunu düşünebiliriz” ifadelerini kullandı.

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Videonun yayınlanmasıyla birlikte, Kuzey Kore’nin uzun yıllar boyunca nükleer çalışmalarını sürdürdüğü ve şu anda da elinde güçlü bir nükleer silah deposu bulunduğu yorumları yapılmaya başlandı.