Son dakika… O ülkenin eski lideri yolsuzluktan sorgulanıyor

Park, yakın dostu ve eski danışmanı Choi Soon-sil’in büyük firmalardan para sızdırmasına göz yummakla suçlanıyor.
Destekçileri Park’ın başkent Seul’deki evinin önünde toplandı. Sabık Cumhurbaşkanı’nın polis eskortuyla savcılığa götürülmesi televizyonlardan canlı yayınlandı.
Park savcılığa ulaştığında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Üzgünüm. Savcılıkla işbirliği yapacağım” dedi.
Güney Kore’de demokratik yollarla göreve gelen bir Cumhurbaşkanı ilk kez azledilmişti.
Anayasa Mahkemesi’nin 10 Mart’ta verdiği kararla, Parlamento tarafından yetkileri askıya alınan Park’a Cumhurbaşkanlığı’ndan el çektirilmişti.
Kararın açıklanmasının ardından binlerce muhalif, başkent sokaklarında sevinç gösterilerinde bulundu. Yüksek Mahkeme önünde toplanan binlerce destekçisi ise üzüntüye boğuldu.