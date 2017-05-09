Son dakika… Trump Suriyeli Kürtlere ağır silah verecek

Trump yönetiminin, Suriyeli Kürtlere ağır silah verilmesini öngören kararı onayladığı iddia edildi.

AP'nin haberine göre ABD'li yetkili: Trump yönetimi Suriyeli Kürtlere ağır silahların verilmesini öngören kararı onayladı.

ABD’li yetkilinin bu açıklaması öncesinde, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile ABD Savunma Bakanı Jim Mattis arasında bir telefon görüşmesi yapılmıştı. Görüşmenin ardından ise ABD’li bakan bir açıklama yaparak, ‘Amacımız Türkiye ile beraber Rakka'yı geri almak. Bunu nasıl yapacağımızı çözeceğiz’ ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP, RAKKA KARARINI VERDİ YENİ SORU ŞU: ERDOĞAN WASHINGTON’A GİDECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump ile ilk yüzyüze görüşmesinin 16 Mayıs’ta Washington’da yapılması planlanıyordu. Görüşmede ana gündem maddesini ise, Erdoğan’ın Trump’tan Ankara’nın PKK terör örgütünün devamı olarak gördüğü Suriye’deki PYD/YPG’ye desteği kesmesine ilişkin talep oluşturuyordu.

Ancak Erdoğan daha Washington’a gidip, gerekçelerini bizzat Trump’a anlatamadan, ABD Başkanı kararını verdi; AP ajansına konuşan bir Amerikalı yetkili, Trump’ın Suriyeli Kürtlere ağır silah verilmesine ilişkin talimatı imzaladığını duyurdu.

TAM DA AKAR-FİDAN-KALIN WASHİNGTON’DAYKEN İMZA ATILDI

Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümetinin tüm uyarılarına rağmen, PYD/PYG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri adlı oluşuma ağır silah verilmesine ilişkin talimatnameyi imzalamasının anlamı şu; Türkiye’nin “Rakka’ya PYD/YPG yerine, Türk askerleri ve TSK’nin eğittiği Suriyeli muhaliflerle gidin” önerisi, ABD yönetimi tarafından reddedilmiş oldu. Trump, IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’ya, TSK yerine Suriyeli Kürtlerle yürüme kararı aldı.

Üstelik bunu yaparken de, bizzat Erdoğan ve AKP hükümetinin daha önce çok sert sözlerle eleştirdiği bir önceki ABD Başkanı Barack Obama’nın da “yapmadığını yapmış” oldu. Obama, yönetimde olduğu dönemde hiçbir zaman PYD/YPG unsurlarına ağır silah verilmesini onaylamamıştı.

Trump ayrıca Ankara’yı çok kızdıracak talimatnameyi, tam da Erdoğan’a en yakın isimler, sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Washington’da, bu konuda Trump yönetiminin üst düzey yetkilileri ile görüşürken imzaladı.

Kalın-Fidan-Akar üçlüsü, Washington’da aralarında Trump’ın Ulusal Güvenlik danışmanı H.R. McMaster’ın da bulunduğu, en üst düzey güvenlik bürokrasisi ile bir dizi görüşme yapmış, Trump yönetiminden PYD/YPG yerine, Türkiye ile birlikte Rakka’ya operasyon düzenlenmesini önermişlerdi.

Trump’ın Suriyeli Kürtlere ağır silah verilmesine ilişkin talimatnamesi, Kalın-Fidan-Akar üçlüsünün sunduğu önerilerin, Amerikan tarafınca kabul görmediğini gösterdiği de diplomatik kulislerde konuşulmaya başlandı.

Trump’ın Ankara’yı çok kızdıracak bu halmesinin ardından diplomatik kulisler, Erdoğan’ın 16 Mayıs’taki Washington ziyaretini “iptal edip etmeyeceğini” de konuşmaya başladı.