Son dakika… Türkiye’nin yakından tanıdığı ABD’li senatörden kötü haber

ABD'nin önce gelen Cumhuriyetçi senatörlerinden John McCain'e (80) beyin kanseri teşhisi kondu. Geçen hafta sağ ayağının üstünde oluşan kan pıhtısı nedeniyle ameliyat olan olan McCain'in beyninde tümör tespit edildi.

2008 yılında Başkanlığa aday olan ve 6 dönemdir Arizona Senatörlüğü görevinde bulunan McCain için kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi seçenekleri bulunduğu ifade edildi.

Doktorları geçen hafta Arizona’daki Mayo Clinic’te bıçak altına yatan McCain’in hızlı bir iyileşme gösterdiğini ve genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu açıkladı.

McCain, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti esnasında korumaların karıştığı kavganın ardından Türkiye’nin Washington Büyükelçisi’nin geri gönderilmesi çağrısı yapmıştı.

ABD Senatosu’nda Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı olan McCain, “Türkiye’nin büyükelçisini ABD’den göndermeliyiz. Bu tip bir hareket diplomatik olarak yanıtsız bırakılamaz” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, McCain’in “her daim savaşçı olduğunu” vurgularken, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ABD eski Başkanı Barack Obama da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “John McCain bir Amerikan kahramanıdır ve tanıdığım en cesur savaşçılardan biridir. Kanser neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyor” dedi.