Ve Komşu’daki vahşetin nedeni kesinleşti

Bu bulgu, daha önce Türk ve İngiliz laboratuvarlarında yapılan incelemelerde elde edilen sonuçlarla aynı.
Kimyasal Silahların Engellenmesi Örgütü’nün (OPCW) İngiliz heyeti, OPCW Genel Direktörü Ahmet Üzümcü’nün yapılan analizlerin “sarin veya sarin benzeri bir maddenin kullanıldığını gösterdiğini” söylediğini açıkladılar.
Ancak sarin kimyasalını rejim güçlerinin mi yoksa muhaliflerin mi kullandığını henüz netleşmiş değil.
Başta Türkiye olmak üzere birçok Batı ülkesi, saldırıdan Suriye lideri Beşar Esad’ı sorumlu tutuyor.