Birleşik Arap Emirlikleri’nden sert açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'a gönderdikleri 13 maddelik taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda duruşlarının değişmeyeceğini söyledi.

Körfez’de suların ısınmasına sebep olan Katar krizinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nden yeni bir açıklama geldi. Katar’la diplomatik bağını koparan dört Arap ülkesinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri, geri adım atmayacaklarını açıkladı.

Katar’a talep listesini gönderdiklerini söyleyen BAE’nin ABD Büyükelçisi Yusuf Al Otaiba, Reuters’a konuştu. Al Otaiba, aralarında Al Jazeera’nın kapatılması ve Türk askerinin Katar’dan çıkması gibi maddelerin olduğu listede taviz verilemeyeceğini söyleyerek, “Bu bizim listemiz, bütün taleplerimiz çok önemli. Katar’ın bu talepleri yerine getirmesini umut ediyoruz. Eğer Katar bunları kabul etmezse biz duruşumuzu değiştirmeyeceğiz” dedi.

Al Otaiba, Katar’ın 13 maddelik listeyi sızdırdığını da ifade etti.