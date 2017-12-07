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Trump açıklaması sonrasında Filistin’de son durum

ABD Başkanı Donald Trump'ın saçma kararının arkasından Dünya'dan tepkiler çığ gibi yükseliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Cuma günü toplanmaya karar verirken, başta Türkiye, Rusya, İran, AB, Arap Birliği üye ülkeleri olmak üzere birçok ülke ve kuruluş karara tepki gösterdi. Batı Şeria'da da çatışmalar meydana geldi.

Sozcu.com.tr
15:167 Aralık 2017
Dünya
Trump açıklaması sonrasında Filistin’de son durum
ABD Başkanı Donald Trump'ın saçma kararının arkasından Dünya'dan tepkiler çığ gibi yükseliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Cuma günü toplanmaya karar verirken, başta Türkiye, Rusya, İran, AB, Arap Birliği üye ülkeleri olmak üzere birçok ülke ve kuruluş karara tepki gösterdi. Batı Şeria'da da çatışmalar meydana geldi.

Reuters’ın son dakika şeklinde geçtiği karelerde Batı Şeria’daki Bethlehem’de çatışmaların başladığı açıklandı.

İsrail askeri göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

İsrail askeri göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Trump’ın tartışmalı kararının ardından Filistinli göstericiler İsrail askerleriyle mücadele ederken görüntülendi.

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İsrailli güvenlik güçleri göstericileri göz yaşartıcı gazla püskürtmeye çalışırken, Gazze’de de göstericiler ABD bayrakları yaktı ve kararı eleştirdi.

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Son güncelleme: 15:2007.12.2017
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