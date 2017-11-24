Trump’ın eski danışmanından FBI ile işbirliği sinyali

New York Times gazetesine göre eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, Trump'a karşı FBI ile işbirliği hazırlığında. FBI Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesini araştırıyor.

İstifa eden eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’ın avukatlarının ABD Başkanı Donald Trupm’un hukuk ekibiyle iletişimi kestiği ve bilgi paylaşmama kararı aldı. Amerikan New York Times gazetesinin duyurduğu haberde, bu durumun Flynn’in Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmediğini soruşturan FBI Başkanı Robert Mueller ile işbirliği yaptığının göstergesi olduğu belirtildi.

Flynn’ın avukatları bu karara gerekçe olarak Trump’ın avukatlarıyla bilgi paylaşımının “çıkar çatışması” yaratabilecek olmasını gösterdi.

Trump’ın avukatlarından Jay Sekulow ise “Kimse bundan General Flynn’ın başkana karşı işbirliği yaptığı sonucunu çıkarmamalı” dedi.

Mueller’in yürüttüğü soruşturma, Amerikan istihbaratının Trump’ın başkanlık koltuğunu kazanması için Rusya’nın diğer aday Hillary Clinton’u güç durumda bırakacak şekilde seçimlere müdahale ettiğini gündeme getirmesinin ardından başlatmıştı. Rusya iddiaları reddediyor, Trump ise Moskova’yla aralarında gizli bir anlaşma olmadığını belirtiyor.

Trump’ın ABD Başkanı olarak göreve başlaması sonrası Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Michael Flynn, kısa süre sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

Michael Flynn’in istifasına Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence’i ve diğer bazı yetkilileri yanlış bilgilendirmesi neden olmuştu. Flynn’in Kislyak ile görüşmesinde ABD’nin Rusya’ya yaptırımlarını ele aldığı ve bunu gizlemeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Soruşturmanın Türkiye bağlantısı

Flynn'in danışmanlık şirketi Flynn, Intel Group'un Türkiye hükümetiyle bağlantılı olduğu iddia edilen işadamı Ekim Alptekin'in şirketi Inovo BV'den aldığı 530 bin dolarlık ödemenin ayrıntılarını ortaya çıkarmak için geçen haftalarda savcılar ve FBI ajanları olası tanıklarını bulmak amacıyla hummalı bir incelemeye girişmişti.

Söz konusu ödemenin Türk hükümetiyle bağlantısı olup olmadığı ve eğer varsa Flynn Intel Group’un Ekim Alptekin’e paranın kaynağını gizlemek için yardım edip etmediği araştırılıyor.

Inovo BV, Fethullah Gülen aleyhine lobi yapması için Flynn'in danışmanlık şirketi Flynn Intel Group’a 530 bin dolar ödemişti.

Trump’ın zaferle çıktığı 8 Kasım 2016 ABD seçimlerinin olduğu gün The Hill gazetesinde Flynn imzalı bir köşe yazısı çıkmıştı. Flynn bu yazısında Türkiye’nin ABD dış politikasında bir öncelik olarak sınıflandırması ve ABD’nin Fethullah Gülen’e “güvenli bir liman” sağlamaması gerektiğini ifade etmişti.

dpa/Reuters/GY/HS