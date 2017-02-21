Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Mike Flynn’iın istifasıyla boşalan ulusal güvenlik danışmanlığı görevine askeri stratejist Korgeneral H.R. McMaster’ı atadı.

Trump atama duyurusunu hafta sonunu geçirdiği Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde yanında McMaster ve görevi vekaleten yürüten Korgeneral Keith Kellogg ile birlikte yaptı.

McMaster'i ‘muazzam bir yeteneğe ve deneyime sahip, ordudaki herkes tarafından saygı gören bir kişi' olarak tanımlayan Trump, Korgeneral Kellogg'un da Ulusal Güvenlik Konseyi genel sekreteri olarak hizmet vereceğini açıkladı.

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Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığı görevine ilk seçtiği isim olan Mike Flynn, henüz yeni yönetim resmen göreve başlamadan Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile telefon görüşmelerinin yarattığı tartışmaların ardından istifa etmek zorunda kalmıştı.

McMaster’ı tanıyan isimler, kendisini genellikle düşüncelerini açıklayan ve “otoriteyi sorgulayan bir kişi” olarak tanımlıyor.

Time dergisi 2014 yılında McMaster’a dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer vermiş, hakkında “Geleceğin ordusunun mimarı” ifadelerini kullanmıştı.