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Trump’tan İran’a nükleer program yaptırımı

Trump yönetimi, İran yönetimine destek veren 16 kurum ve kişiye yaptırım kararı alarak Tahran'ın belini ekonomik olarak bükmek için çalışmalara başladığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
16:4518 Temmuz 2017
Dünya
Trump’tan İran’a nükleer program yaptırımı
Trump yönetimi, İran yönetimine destek veren 16 kurum ve kişiye yaptırım kararı alarak Tahran'ın belini ekonomik olarak bükmek için çalışmalara başladığını açıkladı.

ABD, bugün nükleer programda beklenen hamleleri yapmadığı iddiasıyla İran’a ekonomik yaptırımlar uygulama kararı aldı. Önceki gün Tahran yönetimini uyaran Trump yönetimi, İran ordusu ve Devrim Muhafızları’na destek veren 16 kişi ve kuruma yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada bu kurum ve kişilerin İran ordusuna İHA, askeri ekipman, elektronik sistem ve tekne üretim ve bakım desteği sağladığı kaydedildi. ABD tarafından yapılan açıklamada bu isimlerden bazılarının ABD ve Batı toplumlarından yazılım programlarını çaldığını ve İran yönetimine sattığı kaydedildi.

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